Незаконный возврат налога хотят признать хищением

Сейчас дела о незаконных возвратах налогов проходят по статье 159 УК. Такие нарушения не относятся к экономическим, поэтому у предпринимателей нет никаких гарантий и, в частности, возможности избежать заключения под стражу. Это собираются изменить.

Госдуме предложили выделить незаконный возврат налога в отдельный состав преступления и дополнить УК статьей 159.7. По ней противоправные действия, связанные с незаконным возвратом налога, будут квалифицировать как хищение.

С таким предложением выступили представители «Деловой России», пишет «Парламентская газета». Законопроект планируют внести в Госдуму в ближайшее время.

Налоговые мошенничества занимают среди других видов «специальных» мошенничеств 2-е место как по распространенности, так и по размеру ущерба. При этом важно четко разделять предпринимательскую деятельность и незаконные проявления в сфере налогообложения, сохраняя взятый курс на либерализацию ответственности в указанной сфере, — сказал руководитель Омского регионального отделения «Деловой России» Игорь Антропенко.

Сейчас подобные нарушения считаются обычным мошенничеством, а дела проходят по ст. 159 УК. Это не дает обвиняемым никаких гарантий, которые предусмотрены для бизнеса. Чаще всего суды избирают мерой пресечения заключение под стражу.

И конечно 159-я статья достаточно жесткая. Мы не считаем, что введение однократной возможности освобождения от ответственности повлияет на преступников воспользоваться хищением повторно. Считаем, что инициатива полезна, — объяснил замдиректора департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития Владимир Кучиев.

Если выделить незаконный возврат налога в отельный состав преступления, то в УПК также появятся изменения и нормы о прекращении преследования предпринимателей. У бизнесменов будет стимул возместить ущерб и заплатить штрафы, чтобы освободиться от уголовного наказания.