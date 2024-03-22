Минтруд создаст публично-правовую компанию для целевого набора иностранных сотрудников

Чтобы защитить интересы работодателей и организовать целевой набор трудовых мигрантов, Минтруд учредит ППК, координатором которой станет Роструд.

Минтруд хочет создать публично-правовую компанию (ППК) для организованного целевого набора иностранных работников, а также доработать механизм найма, чтобы лучше защитить права работодателей. Об этом сказано на портале проектов нормативных актов.

В законе появятся новые термины «целевой организованный набор» — привлечение иностранных граждан для временных работ и «оператор целевого организованного набора», которым станет созданная ППК.

Предполагается, что публично-правовая компания будет взаимодействовать с работодателями и подбирать для них нужных иностранных работников. Такой целевой набор станет приоритетным механизмом трудовой деятельности мигрантов. Координатором проекта назначат Роструд.

Иностранцы смогут находиться в РФ пока действует их разрешение на работу. Это документ по оргнабору будут выдавать не больше чем на 2 года.

Если работодатель расторгнет договор с сотрудником, которого наняли по целевому набору, работник должен покинуть страну в течение 30 дней или заключить новый контракт с другой компанией.

По мнению Минтруда, такой механизм защитит финансовые потери работодателей, которые вложились в перевозку иностранного сотрудника.

Ведомство ожидает, что в проекте целевого набора будет участвовать 1 тыс. работодателей. К 2025 году работу получат 25 тыс. трудовых мигрантов, а к 2030 году их число вырастет до 300 тыс. человек.