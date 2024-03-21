Роструд назвал 5 весомых причин заключать трудовой договор

Сотрудники, которые работают по трудовому договору, могут рассчитывать на оплату больничных и отпусков, зачет трудового стажа и другие социальные гарантии.

Трудовой договор — главный документ, который регулирует отношения работодателя с сотрудниками, сказано в телеграм-канале Роструда.

Соглашение защищает трудовые права и дает множество социальных гарантий, таких как:

Соблюдение условий охраны труда, в том числе режима труда и отдыха. Выплата зарплаты в полном объеме в соответствии с условиями договора. Фиксирование трудового стажа и отчисления в Соцфонд. Оплата периодов временной нетрудоспособности, командировок. Оплата ежегодного отпуска, выходного пособия.

В трудовом договоре должны быть обязательные сведения о работнике и работодателе, их контактные данные, ИНН, месте и времени работы, условиях труда и испытательном сроке, дате трудоустройства и обязанностях.

Если работодатель нарушает условия договора или оформляет работников без этого документа, любой сотрудник может обратиться в суд.