Роструд назвал 5 весомых причин заключать трудовой договор

Трудовой договор — главный документ, который регулирует отношения работодателя с сотрудниками, сказано в телеграм-канале Роструда.
Соглашение защищает трудовые права и дает множество социальных гарантий, таких как:
Соблюдение условий охраны труда, в том числе режима труда и отдыха.
Выплата зарплаты в полном объеме в соответствии с условиями договора.
Фиксирование трудового стажа и отчисления в Соцфонд.
Оплата периодов временной нетрудоспособности, командировок.
Оплата ежегодного отпуска, выходного пособия.
В трудовом договоре должны быть обязательные сведения о работнике и работодателе, их контактные данные, ИНН, месте и времени работы, условиях труда и испытательном сроке, дате трудоустройства и обязанностях.
Если работодатель нарушает условия договора или оформляет работников без этого документа, любой сотрудник может обратиться в суд.
Комментарии4
ну и еще одна причина для работодателей — за самозанятых сейчас начнут всех трясти
Также, как раньше трясли за ГПХашников
Что это Роструд очевидные вещи рассказывает? Неужели снова рост серых зарплат наблюдается?
Задачу дали нарастить объем поступления налогов в текущем году), включая НДФЛ