Экс-менеджеру «Российской венчурной компании» дали 6 лет за кражу 1,3 млрд рублей

Бывший топ-менеджер вместе с соучредителем фонда Bright Capital под видом инвестиций украл 1,3 млрд рублей. Без разрешения совета директоров они перевели деньги на счет американской компании, а потом обналичили и присвоили.

Суд приговорил экс-менеджера менеджера «Российской венчурной компании» (РВК) Яна Рязанцева к 6 годам колонии общего режима. Вместе с ним по делу проходил соучредитель фонда Bright Capital Михаил Чучкевич, которому дали 5,5 лет. Сообщников признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК.

По версии следствия Рязанцев и Чучкевич похитили 1,3 млрд рублей под видом инвестирования в американскую компанию Alion Energy, которая строит солнечные электростанции и разрабатывает робототехнику. Об этом сказано в телеграм-канале судов общей юрисдикции.

Виновные в 2012-2016 годах перечислили 22,7 млн долларов (2,102 млрд рублей) по договорам займов со счета РВК на счет Alion Energy в Бинбанке. Деньги отправили вопреки решению совета директоров компании. После чего Рязанцев и Чучкевич перекинули средства на счета других компаний, обналичили и присвоили.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск компании о возмещении вреда. С Рязанцева и Чучкевича взыскали почти 395 млн рублей.