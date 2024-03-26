Каждый регион может устанавливать свои правила продажи квартиры без НДФЛ

Продать жилье и при этом не сдавать 3-НДФЛ и не платить налог можно, если прошел минимальный срок владения им. В общем случае этот срок составляет 5 лет. Но регионы имеют право снижать его.

Перечень регионов, которые воспользовались этим правом и уменьшили срок владения для целей НДФЛ, смотрите здесь.

Например, в Ставропольском крае минимальный срок владения снижен до 3 лет. Но по региональному закону этот срок применяется только при продаже квартир на территории региона.

Если житель Ставропольского края продаст квартиру в другом регионе, то минимальный срок владения будет обычный – 5 лет.

Об этом сообщает ФНС в письме от 01.02.2024 № БС-4-11/1018@.

Комментарий главного редактора «Клерка» В общем случае срок владения – 5 лет. И этот срок регионы могут снижать. Но есть еще срок 3 года (для продажи квартир после приватизации, ренты, наследства, дарения). Этот 3-летний срок регионы сейчас снижать не могут. Но это право им дадут. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает право регионов снижать вплоть до нуля минимальный срок владения жильем при любых основаниях его приобретения.

Ранее Минфин пояснял, что для НДФЛ с продажи квартиры надо учитывать минимальный срок владения в том регионе, где прописан продавец (письмо от 07.04.2023 № 03-04-05/31382).

Таким образом, чтобы без налогов продать квартиру в Ставрополье, надо быть прописанным в регионе и чтобы квартира тоже была в данном регионе.