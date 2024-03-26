Кого вызовут на комиссию по борьбе с нелегальными сотрудниками

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В декабре 2023 года приняли закон от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в РФ». Одна из глав закона закрепляет порядок противодействия нелегальной занятости. Бороться со скрытыми сотрудниками планирует Минтруд совместно с ФНС.

С 1 марта 2024 года работают комиссии по борьбе с нелегальной занятостью. ФНС передает в них следующие сведения:

  • о работодателях, которые начислили более 10 сотрудникам зарплату ниже МРОТ;

  • о признаках, которые сигнализируют о нелегальной занятости, по результатам налоговых проверок;

  • об организациях и ИП, которые привлекают к сотрудничеству более 10 самозанятых со среднемесячными выплатами свыше 20 000 рублей. При этом средняя продолжительность работы с исполнителями составляет больше 3 месяцев;

  • о работодателях, у которых отклонение среднемесячного размера оплаты труда превышает 35% от среднего значения этого показателя в регионе по месту регистрации компании (ИП) по виду экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД;

  • об организациях и ИП, которые работают с контрольно-кассовой техникой.

Согласно приказу, запрос этот будет носить обязательный характер.

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  1. Что входит в кадровый учет.

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  6. Самозанятые, ГПХ.

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