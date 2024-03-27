Воинский учет

Что делать, если у нового сотрудника нет военного билета

При приеме на работу сотрудник должен предъявить военный билет. Но если у него этого документа нет, отказать ему в трудоустройстве по этой причине нельзя.
85 46

О том, что принять на работу можно и без военного билета, говорится в письме Роструда от 20.12.2023 № ПГ/26681-6-1 и письме Минтруда от 14.08.2023 № 14-6/В-960.

Вместо военного билета сотрудник может предъявить и другие документы:

  • удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу (приписное свидетельство) – для призывников;

  • временное удостоверение, выданное взамен военного билета или справка взамен военного билета – для военнообязанных.

Если ни одного из этих документов у сотрудника-мужчины нет, принять его на работу все равно можно. Более того, отказ в приеме только по причине неимения военного билета – незаконный.

Но о приеме такого сотрудника надо сообщить в военкомат. Срок – в течение 5 дней со дня приёма сотрудника.

Сведения составляют по форме из приложения 2 к Положению о воинском учете, утвержденному постановлением правительства от 27.11.2006 № 719.

Как поставить сотрудников на воинский учет, какие документы необходимо предоставить военкомату и как часто нужно проводить сверки, чтобы работать без штрафов, вы узнаете на курсе «Воинский учет в организации в 2024 году: ведение, заполнение документов и работа в 1С».

Вы можете купить курс по специальной цене за 6600 рублей вместо 16 500 рублей.

Купить курс

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите удостоверение на 16 ак. часов, которое внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Встречайте Кибер-весну на «Клерке»! Сейчас на все курсы повышения квалификации действует весенняя скидка! Посмотреть каталог.

Начать дискуссию

Бизнес легко
Автоматизация учета

Как СБИС упростил жизнь владельца продуктового магазина

Владельцы магазинов продуктов сталкиваются с множеством проблем: продавцы воруют, покупатели жалуются на цены, а поставщики срывают заказы.

Как СБИС упростил жизнь владельца продуктового магазина
13

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Что происходит прямо сейчас: к Земле летит дьявольская комета, дверь из «Титаника» продали за 718 750 долларов, силовики ищут незаконных мигрантов

Добавим в ленту самых свежих новостей на сегодня. Рассказываем обо всем, что писали и обсуждали сегодня в мире.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
5
43
Маркетплейсы

Полиция проверяет документы у сотрудников склада Wildberries в Электростали

У работников склада проверяют паспорта и разрешения на работу. Перебоев в работе объекта нет.

37

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Клерк
Онлайн-курсы для бухгалтеров

🐱‍🏍Только до 1 апреля три самых популярных онлайн-курса для бухгалтера со скидками до 77%

До 1 апреля включительно вы можете начать учиться на курсах управленческому учету, ФСБУ и бухгалтерии маркетплейсов по лучшему предложению от «Клерка».

🐱‍🏍Только до 1 апреля три самых популярных онлайн-курса для бухгалтера со скидками до 77%
24
Обучение для бухгалтеров

🐱‍🏍 Только до 1 апреля три самых популярных онлайн-курса для бухгалтера со скидками до 77%

До 1 апреля включительно вы можете начать учиться на курсах управленческому учету, ФСБУ и бухгалтерии маркетплейсов по лучшему предложению от «Клерка».

27
Projecto.pro
Ведение бизнеса

Управление ожиданиями стейкхолдеров проекта. Рекомендации от опытных специалистов

Термин «стейкхолдер» максимально широкий, под ним понимается большой круг заинтересованных лиц. Используют его в управлении проектами и международных стандартах ISO, например ISO 9000 в области менеджмента качества, ISO/IEC42010 в сфере программной инженерии.

Управление ожиданиями стейкхолдеров проекта. Рекомендации от опытных специалистов
4

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Белая Бухгалтерия
Маркетплейсы

Бухгалтерский и налоговый учет на Вайлдберриз, Озон и Яндекс Маркет

Современные реалии требуют от бухгалтеров гибкости и умения работать с разными маркетплейсами, знаний, как устроен учет и специфики требований каждого маркетплейса. Расскажем, как организовать учет и сдавать отчетность при работе с Вайлдберриз, Озон и Яндекс Маркет, где могут поджидать трудности и как их избежать.

Бухгалтерский и налоговый учет на Вайлдберриз, Озон и Яндекс Маркет
36
Воинский учет

Что делать, если у нового сотрудника нет военного билета

При приеме на работу сотрудник должен предъявить военный билет. Но если у него этого документа нет, отказать ему в трудоустройстве по этой причине нельзя.

85
Пользователи интернета

Мобильные приложения «СБПэй» и «Привет!» больше недоступны для скачивания в Google Play

Приложения Национальной системы платежных карт (НСПК) удалили из магазина Google Play.

34
Налоги, взносы, пошлины

💥 Завтра — последний день уплаты налогов в марте, в том числе за прошлый год

До 28 марта надо уплатить налоги за 2023 год, а также налоги за текущий период. Смотрите список, чтобы ничего не пропустить.

340
Банкротство физических лиц

Кредитор организовал банкротство, но Верховный суд защитил должника

Бывшая жена решила обанкротить экс-супруга, однако Верховный суд прекратил дело, поскольку банкротство было подстроено.

37
Разобраться в налогах
НДС

Нулевая ставка по НДС: порядок применения в 2024 году

Налог на добавленную стоимость может рассчитываться по разным ставкам, в том числе — 0%. В этой статье расскажем о том, когда и как применять такую ставку, а также об изменениях 2024 года.

Нулевая ставка по НДС: порядок применения в 2024 году
25

Разборы законов

1 222
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Камеральные налоговые проверки

Минфин: не бывает углубленных камеральных проверок

НК не предусматривает такую форму налогового контроля, как «углубленная камеральная проверка».

73
СберРешения
Трудовое право

Трудовой договор и ГПХ: разница, когда какой использовать. Риски переквалификации ГПХ в трудовой договор

Рассказываем об основных отличиях ГПХ и трудового договора, в каких случаях какой вид договора подойдет и когда возникают риски переквалификации.

Трудовой договор и ГПХ: разница, когда какой использовать. Риски переквалификации ГПХ в трудовой договор
49
Пользователи интернета

Приложение Mir Pay удалили из Google Play

Приложение для оплаты покупок смартфоном Mir Pay пропало из магазина Google Play. Пользователи не смогут его установить.

82
НДФЛ

🏢 При переделке жилья срок владения для НДФЛ пропишут в пользу плательщиков. Эксперт: изменения в русле разъяснений и судебной практики

Сейчас при объединении двух квартир в одну или разделении одной на две срок владения идет заново. Это изменят.

4
463
Александр Васильев
Оптимизация налогообложения

Налоговая оптимизация: как законно платить меньше налогов

Любой бизнес хочет больше зарабатывать и меньше отдавать в бюджет. Экономить на налогах не запрещено, но только соблюдая требования законодательства и не допуская злоупотреблений. Как уменьшить платежи в бюджет и не получить проблем с налоговой?

Налоговая оптимизация: как законно платить меньше налогов
44
Нетология
Малый и средний бизнес

На какие меры поддержки может рассчитывать малый бизнес в 2024 году

Для создания любого бизнеса требуется начальный капитал. Если нет собственных денежных накоплений на развитие своего дела, нужно будет привлечь заемные средства и изучить возможность получить финансирование со стороны государства. Рассмотрим подробнее, на какие меры господдержки может рассчитывать малый бизнес в 2024 году.

На какие меры поддержки может рассчитывать малый бизнес в 2024 году
42

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
НДФЛ

🎓 Уже сегодня бухгалтеры узнают, какие изменения произошли в отчетности физлиц по доходам

Заканчивается срок сдачи физическими лицами деклараций по доходам за 2023 год. Разберитесь, о чем вы должны отчитаться и какие вопросы могут быть у налоговиков.

139

Интересные материалы

МИР

Samsung Pay не будет работать с картами «Мир» с 3 апреля

Карты «Мир», которые пользователи добавили, исчезнут из приложения. Подключить новые будет нельзя.

120