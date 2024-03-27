Что делать, если у нового сотрудника нет военного билета

При приеме на работу сотрудник должен предъявить военный билет. Но если у него этого документа нет, отказать ему в трудоустройстве по этой причине нельзя.

О том, что принять на работу можно и без военного билета, говорится в письме Роструда от 20.12.2023 № ПГ/26681-6-1 и письме Минтруда от 14.08.2023 № 14-6/В-960.

Вместо военного билета сотрудник может предъявить и другие документы:

удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу (приписное свидетельство) – для призывников;

временное удостоверение, выданное взамен военного билета или справка взамен военного билета – для военнообязанных.

Если ни одного из этих документов у сотрудника-мужчины нет, принять его на работу все равно можно. Более того, отказ в приеме только по причине неимения военного билета – незаконный.

Но о приеме такого сотрудника надо сообщить в военкомат. Срок – в течение 5 дней со дня приёма сотрудника.

Сведения составляют по форме из приложения 2 к Положению о воинском учете, утвержденному постановлением правительства от 27.11.2006 № 719.

Как поставить сотрудников на воинский учет, какие документы необходимо предоставить военкомату и как часто нужно проводить сверки, чтобы работать без штрафов, вы узнаете на курсе «Воинский учет в организации в 2024 году: ведение, заполнение документов и работа в 1С».

Вы можете купить курс по специальной цене за 6600 рублей вместо 16 500 рублей.

Купить курс

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите удостоверение на 16 ак. часов, которое внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Встречайте Кибер-весну на «Клерке»! Сейчас на все курсы повышения квалификации действует весенняя скидка! Посмотреть каталог.