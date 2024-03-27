Что делать, если у нового сотрудника нет военного билета

О том, что принять на работу можно и без военного билета, говорится в письме Роструда от 20.12.2023 № ПГ/26681-6-1 и письме Минтруда от 14.08.2023 № 14-6/В-960.
Вместо военного билета сотрудник может предъявить и другие документы:
удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу (приписное свидетельство) – для призывников;
временное удостоверение, выданное взамен военного билета или справка взамен военного билета – для военнообязанных.
Если ни одного из этих документов у сотрудника-мужчины нет, принять его на работу все равно можно. Более того, отказ в приеме только по причине неимения военного билета – незаконный.
Но о приеме такого сотрудника надо сообщить в военкомат. Срок – в течение 5 дней со дня приёма сотрудника.
Сведения составляют по форме из приложения 2 к Положению о воинском учете, утвержденному постановлением правительства от 27.11.2006 № 719.
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