Бюджетникам установят единые ставки по окладам

Правительство будет контролировать, чтобы фиксированные выплаты бюджетникам были не ниже МРОТ, а также устанавливать обязательные требования к системам оплаты труда.

В Госдуму внесли законопроект с поправками в ст. 144 ТК. Согласно документу, будет установлен единый размер базовых окладов для работников бюджетной сферы. Размер фиксированных выплат не должен быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Правительство РФ будет определять сферу деятельности работников, на которую распространяются требования, и срок, в течение которого необходимо привести условия оплаты труда работников в соответствие с утверждаемыми требованиями. Нормы данного Федерального закона в первую очередь затронут медицинских работников, — сказано в пояснительной записке.

Несмотря на протесты профессиональных союзов работников образования, здравоохранения и культуры, с 2007 года правительство не устанавливало базовые оклады для работников бюджетной сферы. Это привело к значительной дифференциации зарплат и большой разнице между доходами руководителей и сотрудников.

Авторы законопроекта хотят исправить правовую неопределенность и обязать правительство устанавливать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений.

Недавно мы писали, что правительство увеличило ежемесячные социальные выплаты для медицинских работников, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах.