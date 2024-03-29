Сотрудник не может переносить отпуск, если у него заболел ребенок

Продлить или перенести ежегодный оплачиваемый отпуск разрешено только если заболел сам сотрудник, а не его ребенок.

Согласно ч. 1 ст. 124 ТК, ежегодный оплачиваемый отпуск можно продлить или перенести на другой срок, если сам сотрудник заболел и оформил документ о временной нетрудоспособности. В случае болезни ребенка таких прав нет.

Перенос или продление ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляются в случаях временной нетрудоспособности самого работника, — сказано на сайте Онлайнинспекция.рф.

Изменить срок предоставления отпуска можно по согласованию с работодателем.

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