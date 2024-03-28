В декретный отпуск вместо жены: результаты опроса

Результаты опроса показали, что мужчин, готовых воспользоваться правом отпуска по уходу за ребенком до 3 лет, за год стало меньше.

63% мужчин трудно представить себя в роли отца в декрете: 39% категорически против, еще 24% скорее против. Возможной назвали подобную ситуацию 12%, а каждый четвертый однозначно готов уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены.

За год энтузиазма у мужчин поубавилось: в 2023 году однозначно и скорее согласных было 43%, а сейчас — 37%. Это данные исследовательского центра Superjob.ru.

Компаний, где за прошедший год мужчины пользовались правом отпуска по уходу за ребенком до 3 лет, стало меньше: 17% в 2023 году и 12% сейчас. Косвенно отрицательную динамику подтверждают и данные Росстата: в прошлом году родилось всего 1,264 млн детей — минимум за 25 лет.

В опросе участвовали 1600 работающих мужчин в браке и планирующих детей, а также 1000 работодателей из всех округов страны.

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