Трудовые отношения

🎓 Уже завтра бухгалтеры узнают, как Минтруд и ФНС будут бороться со скрытыми сотрудниками

Подготовьтесь к проверкам и запросам по сотрудникам и уберегите себя от штрафов.
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В декабре 2023 года принят ФЗ от 12.12.2023 N 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации». Одна из глав закона закрепляет порядок противодействия нелегальной занятости. Бороться со скрытыми сотрудниками начал Минтруд совместно с ФНС.

Минтруд по окончании отчетного периода будет запрашивать сведения у ФНС. Согласно приказу, запрос этот будет носить обязательный характер. Сведения коснутся работы с самозанятыми, договоров ГПХ, МРОТ. Как с минимальными затратами подготовиться к таким запросам, узнаете на вебинаре.

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Спикер — Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.

На вебинаре разберем:

  • Что входит в кадровый учет.

  • Минимальный набор кадровых документов.

  • Какие локальные нормативные акты нужно разработать.

  • Советы по началу ведения кадрового учета.

  • Воинский учет.

  • Самозанятые, ГПХ.

  • Как проверить, правильно ли организован кадровый учет (чек-лист самопроверки).

Ждем вас на вебинаре 29 марта в 11:00 мск!

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