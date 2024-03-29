🎓 Уже завтра бухгалтеры узнают, как Минтруд и ФНС будут бороться со скрытыми сотрудниками

Подготовьтесь к проверкам и запросам по сотрудникам и уберегите себя от штрафов.

В декабре 2023 года принят ФЗ от 12.12.2023 N 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации». Одна из глав закона закрепляет порядок противодействия нелегальной занятости. Бороться со скрытыми сотрудниками начал Минтруд совместно с ФНС.

Минтруд по окончании отчетного периода будет запрашивать сведения у ФНС. Согласно приказу, запрос этот будет носить обязательный характер. Сведения коснутся работы с самозанятыми, договоров ГПХ, МРОТ. Как с минимальными затратами подготовиться к таким запросам, узнаете на вебинаре.

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Спикер — Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.

На вебинаре разберем:

Что входит в кадровый учет.

Минимальный набор кадровых документов.

Какие локальные нормативные акты нужно разработать.

Советы по началу ведения кадрового учета.

Воинский учет.

Самозанятые, ГПХ.

Как проверить, правильно ли организован кадровый учет (чек-лист самопроверки).

Ждем вас на вебинаре 29 марта в 11:00 мск!