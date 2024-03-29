Мошенничество

Сотрудник банка отдохнул за границей и обогатился за счет клиентки на 29 млн рублей

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Ростовской области выявили факт многомиллионного мошенничества в особо крупном размере сотрудником банковской организации.
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Установлено, что 69-летняя ростовчанка была постоянной клиенткой в одной из кредитных организаций города. В силу возраста женщина не обладала навыками пользования специальными приложениями, поэтому обращалась к специалисту офиса. Владея профессиональными знаниями, 32-летний специалист помогал ей провести необходимые банковские операции.

Зная о том, что на счетах клиентки большие суммы, он решил обогатиться. Для этого подготовил необходимые документы, выпустил банковскую карту на имя женщины, используя ее реквизиты. Далее он перевел со счетов жертвы около 29 миллионов рублей и подготовил фальшивую справку о законности проведенных операций.

Когда потерпевшая решила снять деньги, то узнала, что все ее счета обналичены.

Как выяснили полицейские, все деньги задержанный потратил на отдых за границей и другие личные нужды.

В отношении подозреваемого следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество». Решается вопрос об избирании меры пресечения.

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Мошенничество

Сотрудник банка отдохнул за границей и обогатился за счет клиентки на 29 млн рублей

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Ростовской области выявили факт многомиллионного мошенничества в особо крупном размере сотрудником банковской организации.

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