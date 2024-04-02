Фиктивная сотрудница, ничего не делая, за год «заработала» более 500 000 рублей

В Сочи направлено в суд уголовное дело о мошенничестве при трудоустройстве.

Следственная часть УВД по городу Сочи завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 33-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК «Мошенничество».

По данным следствия, обвиняемая была фиктивно трудоустроена специалистом в ресурсоснабжающую организацию. Женщина, фактически не исполняя обязанности по занимаемой должности, в течение года получила более полмиллиона рублей в качестве заработной платы.

На период предварительного следствия обвиняемой избирали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкции УК предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Также в отдельное производство выделен материал в отношении лица, принявшего обвиняемую на работу.