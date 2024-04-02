Заболел ребенок. Сколько денег выплатят за время ухода

Больничный лист по уходу за ребенком с 2024 года СФР оплачивает с учетом новых лимитов заработка и последнего МРОТ. Расскажем, сколько денег можно получить за время ухода.

При назначении пособия по временной нетрудоспособности при амбулаторном лечении ребенка учитывают:

Общий стаж родителя . Его можно проверить в личном кабинете на Госуслугах в разделе «Работа и пенсия».

Возраст ребенка.

Средний дневной заработок. Минимум — 632,61 ₽, максимум — 4039,73 ₽ за день болезни.

В случае ухода за малышом в возрасте до 8 лет пособие всегда выплачивают в размере 100% среднего заработка (п. 1 ч. 3, ч. 6 ст. 7 закона № 255-ФЗ). Если ребенку 8 лет и больше, больничный оплачивают в процентах от среднего заработка в зависимости от страхового стажа работника (ч. 1 ст. 7, п. 2 ч. 3 ст. 7 закона № 255-ФЗ)

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивают за календарные дни, указанные в больничном листе по уходу за ребенком (ч. 8 ст. 6 закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 № 255-ФЗ). Выходные дни в больничном листе оплачивают наравне с рабочими, если они включены в период нетрудоспособности.

Формула расчета: средний дневной заработок для 2024 года = Выплаты за 2022 и 2023 / 730.

Например, 490 000 ₽ + 490 000 ₽ = 980 000 ₽ / 730 = 1342,40 ₽. Это средний заработок в день. Столько получит мама за один день болезни ребенка в 2024 году.