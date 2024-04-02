Трудовое право

В какой срок надо выплатить компенсацию за задержку зарплаты

Если работодатель не вовремя выплатил сотрудникам зарплату, он должен выплатить компенсацию за задержку.
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Размер компенсации – 1/150 ставки ЦБ за каждый день задержки начиная со дня, следующего за днем, в который зарплата должна была быть выплачена.

Размер компенсации за задержку зарплаты можно посчитать на нашем калькуляторе.

Причем в ТК для такой компенсации срок выплаты не регламентирован.

Об этом сообщает Роструд в письме от 14.03.2024 № ПГ/03444-6-1.

Также Роструд упомянул, что лица, виновные в нарушении трудового законодательства, привлекаются:

  • к дисциплинарной ответственности;

  • материальной;

  • гражданско-правовой;

  • административной;

  • уголовной.

Кстати, компенсация положена не только за ту зарплату, которая была начислена, но не выплачена, но и за ту, которая была не начислена, хотя должна. Такую поправку недавно внесли в ТК по указанию Конституционного суда.

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