В какой срок надо выплатить компенсацию за задержку зарплаты

Размер компенсации – 1/150 ставки ЦБ за каждый день задержки начиная со дня, следующего за днем, в который зарплата должна была быть выплачена.
Размер компенсации за задержку зарплаты можно посчитать на нашем калькуляторе.
Причем в ТК для такой компенсации срок выплаты не регламентирован.
Об этом сообщает Роструд в письме от 14.03.2024 № ПГ/03444-6-1.
Также Роструд упомянул, что лица, виновные в нарушении трудового законодательства, привлекаются:
к дисциплинарной ответственности;
материальной;
гражданско-правовой;
административной;
уголовной.
Кстати, компенсация положена не только за ту зарплату, которая была начислена, но не выплачена, но и за ту, которая была не начислена, хотя должна. Такую поправку недавно внесли в ТК по указанию Конституционного суда.
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