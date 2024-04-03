Какие отчеты надо сдать в ИФНС в апреле

На 25 апреля, это четверг, приходится срок сдачи деклараций и уведомлений по ЕНП за 1 квартал. Смотрите перечень.

Список отчетности приводит на своем сайте региональное УФНС.

3 апреля

Уведомление по ЕНП об НДФЛ, удержанном с 23.03 по 31.03.

25 апреля

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