Какие отчеты надо сдать в ИФНС в апреле

Список отчетности приводит на своем сайте региональное УФНС.
3 апреля
Уведомление по ЕНП об НДФЛ, удержанном с 23.03 по 31.03.
25 апреля
Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2024.
Декларация по НДС за 1 квартал.
Декларация по УСН за 2023 год — ИП.
РСВ за 1 квартал.
6-НДФЛ за 1 квартал.
Уведомление по ЕНП об НДФЛ, удержанном с 01.04 по 22.04.
Уведомления по ЕНП о налоге на имущество, транспортном и земельном налогах за 1 квартал.
Уведомление по ЕНП об авансовом платеже по УСН за 1 квартал.
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