Налоговая отчетность

Какие отчеты надо сдать в ИФНС в апреле

На 25 апреля, это четверг, приходится срок сдачи деклараций и уведомлений по ЕНП за 1 квартал. Смотрите перечень.
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Список отчетности приводит на своем сайте региональное УФНС.

3 апреля

25 апреля

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Маркетплейсы

Налогообложение, коды ОКВЭД и автоматизация учета: все, что нужно знать бухгалтеру для работы на маркетплейсах

Вместе с экспертами ответили на пять самых популярных вопросов бухгалтеров об учете на маркетплейсах в 2024 году.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Уведомление по ЕНП

В уведомлении по ЕНП указывают аванс по УСН, уже уменьшенный на взносы

ИП на УСН «доходы» без работников может уменьшить свой авансовый платеж по УСН за 1 квартал 2024 года вплоть до нуля. В этом случае уведомление он вообще не сдает.

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Такском
Первичные документы

Кому нужен путевой лист в 2024 году

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Кому нужен путевой лист в 2024 году
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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Консоль.Про
Трудовые проверки

Почему суды переквалифицируют сотрудничество с ИП в трудовые отношения: обзор практики

Закон не запрещает бизнесу сотрудничать с ИП по договору оказания услуг, если это не маскировка трудовых отношений. Показали случаи, когда суды переквалифицировали ИП в штатных сотрудников и объяснили, почему так произошло. 

Почему суды переквалифицируют сотрудничество с ИП в трудовые отношения: обзор практики
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Налоговые доначисления бизнесу резко упали, но не для всех

Количество выездных проверок и объем претензий существенно снизились. В ФНС подвели итоги по выездным налоговым проверкам за 2023 год.

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Артём Анащенко
Судебная практика по налоговым спорам

Судебный процесс. Инстанции и сроки

Добрый день, коллеги! Продолжаю историю про судебный процесс.

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Артём Анащенко
Право

Судебный процесс. Почему юристы тянут из клиента деньги?

Добрый день, коллеги! Сегодня выступал в качестве спикера на одном из бизнес-мероприятий, которые организует город. Слушатель из зала поблагодарил за рассказ и спросил: «Почему юристы тянут из клиента деньги? Почему не говорят, что будет вторая и третья инстанция? Почему не дают гарантий?».

Судебный процесс. Почему юристы тянут из клиента деньги?
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БИЗНЕС_БРОКЕР•Даниил Кондратьев
Ведение бизнеса

Можно ли продать стартап как готовый бизнес. Какие факторы надо учесть

Насколько сложно продать стартап как готовый бизнес? Вот несколько ключевых аспектов, которые могут повлиять на процесс продажи.

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Вебинары для бухгалтеров

🎓 Уже завтра бухгалтеры узнают, как налоговая контролирует переводы на карты физлиц

Если вы получаете переводы на банковскую карту, значит вы – под прицелом ФНС. Разберитесь, какие есть угрозы.

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Самозанятые

Когда сотрудничество с самозанятыми вызовет подозрение: вопрос-ответ

С 1 марта 2024 года заработала норма про межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости. Туда ФНС будет передавать в том числе информацию о сотрудничестве компаний с самозанятыми.

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Альберт Ханов
Новости ФНС

Со следующего года обжаловать действия налоговиков будет проще. ФНС разработала новые формы для обжалования

Мнение налогового адвоката о налоговых новеллах обжалования.

Со следующего года обжаловать действия налоговиков будет проще. ФНС разработала новые формы для обжалования
38
Налоговая отчетность

Какие отчеты надо сдать в ИФНС в апреле

На 25 апреля, это четверг, приходится срок сдачи деклараций и уведомлений по ЕНП за 1 квартал. Смотрите перечень.

145

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Бесплатно с Спецрежимы

Как ИП совмещать специальные режимы в 2024 году

Предприниматели вправе вести деятельность с применением специальных налоговых режимов. Совмещение режимов позволяет существенно снизить налоговую нагрузку, главное — не забывать про правила совмещения и ведение раздельного учета.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Райт Консалтинг
УСН

Вся правда о переходе на льготные ставки УСН в регионах

Что такое стандартная и повышенная ставка УСН? В каких регионах можно получить пониженную ставку? Что такое налоговый туризм и почему ИФНС не жалует таких переселенцев? Что надо сделать, чтобы законно переехать в регион и воспользоваться налоговыми льготами? Читайте в статье.

Вся правда о переходе на льготные ставки УСН в регионах
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Спецрежимы

Для малых и средних предприятий введут льготный режим налогообложения

По предприятиям малого и среднего бизнеса, занимающимся обрабатывающим производством, Путин дал особое поручение в рамках реализации своего послания Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года.

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ЕНП (единый налоговый платеж)

Если в декларации нарушены контрольные соотношения по ЕНС: что делать

На днях вышли контрольные соотношения для всех деклараций в целях отражения начислений на ЕНС. Если они нарушены, начисление на ЕНС сразу не сформируется. Нужно ждать окончания камералки.

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Разобраться в налогах
Судебная практика по налоговым спорам

В каких случаях дивиденды могут признать зарплатой

Иногда налоговики в выплате дивидендов подозревают завуалированную выплату зарплаты. Тогда они производят переквалификацию сделок, статуса и характера деятельности проверяемого лица и доначисления. Это их законное право по подп. 3 п. 2 ст. 45 НК. И суды, как правило, встают на сторону налоговиков, а не налогоплательщиков.

В каких случаях дивиденды могут признать зарплатой
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IT-компании

Что делать, если военкомат не видит IT-специалиста в списке на отсрочку от армии

С 22 января по 6 февраля IT-компании через Госуслуги подавали списки своих сотрудников для отсрочки от срочной службы. 1 апреля объявили призыв. И с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения об отсрочке.

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Вакансии

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Интернет и IT

Цифровизация и стандартизация. Ключевые тренды в области управления проектами

Любые методики управления проектами сегодня необходимо классифицировать в качестве инноваций.

Цифровизация и стандартизация. Ключевые тренды в области управления проектами
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Для вкладов со сберегательными сертификатами будут особые условия

До 15 июля 2024 года правительство и Банк России разработают и внесут в законодательство изменения в отношении вкладов, которые удостоверяются сберегательными сертификатами.

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