Вместо штрафов по итогам проверок будут соглашения об устранении нарушений

К 1 января 2025 года органы контроля и надзора по поручению Путина намерены отказаться от мораториев на проверки и полностью перейти на риск-ориентированный подход.

Мишустин в Госдуме так прокомментировал это:

В ближайшие 2 года, вы знаете хорошо, планируем в первую очередь завершить переход на риск-ориентированную модель полностью. То есть расширить необходимое количество индикаторов риска. Внедрить соглашения об устранении нарушений вместо каких‑либо штрафов. И многие-многие элементы, которые на сегодняшний день очень важны. И надеюсь, что мы справимся. У нас другого пути нет. Уже решения все озвучены, — заявил глава кабмина.

Он добавил, что акцент полностью сместили на профилактику и продолжили развивать риск-ориентированный подход.

Проверки сократились в 4 раза. Их было примерно 1,5 млн в 2019 году, сейчас — порядка 350 тысяч. Но дело не в количественных показателях, а в том, что основой работы стала профилактическая деятельность.

Очень много индикаторов риска, они выросли по 75 видам контроля. И их срабатывает достаточно много.

Введена цифровая система управления контрольной деятельностью в онлайне. Все этапы проверок видно. Здесь досудебное обжалование – или досудебный аудит – очень важный элемент профилактики, и он работает также во многих подразделениях.

Мишустин поблагодарил в том числе Генпрокуратуру за новое качество контроля в стране.

Ранее мы писали, что к 2025 году контрольные и надзорные мероприятия заменят на профилактические, но не для всех.