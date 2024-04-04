Проверки

Вместо штрафов по итогам проверок будут соглашения об устранении нарушений

К 1 января 2025 года органы контроля и надзора по поручению Путина намерены отказаться от мораториев на проверки и полностью перейти на риск-ориентированный подход.
71 56

Мишустин в Госдуме так прокомментировал это:

В ближайшие 2 года, вы знаете хорошо, планируем в первую очередь завершить переход на риск-ориентированную модель полностью. То есть расширить необходимое количество индикаторов риска. Внедрить соглашения об устранении нарушений вместо каких‑либо штрафов. И многие-многие элементы, которые на сегодняшний день очень важны. И надеюсь, что мы справимся. У нас другого пути нет. Уже решения все озвучены, — заявил глава кабмина.

Он добавил, что акцент полностью сместили на профилактику и продолжили развивать риск-ориентированный подход.

Проверки сократились в 4 раза. Их было примерно 1,5 млн в 2019 году, сейчас — порядка 350 тысяч. Но дело не в количественных показателях, а в том, что основой работы стала профилактическая деятельность.

Очень много индикаторов риска, они выросли по 75 видам контроля. И их срабатывает достаточно много.

Введена цифровая система управления контрольной деятельностью в онлайне. Все этапы проверок видно. Здесь досудебное обжалование – или досудебный аудит – очень важный элемент профилактики, и он работает также во многих подразделениях.

Мишустин поблагодарил в том числе Генпрокуратуру за новое качество контроля в стране.

Ранее мы писали, что к 2025 году контрольные и надзорные мероприятия заменят на профилактические, но не для всех.

Комментарии

1
МКПЦН-Консультант
НДС

Подтверждение ставки 0% по НДС в 2024 году

С 1 июля 2024 года начнут действовать новые правила по формированию и направлению электронных реестров экспортерами в контролирующий орган.

Подтверждение ставки 0% по НДС в 2024 году
5

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Маркетплейсы

«Мегамаркет» займет площади магазинов IKEA в ТЦ «Мега»

Маркетплейс договорился с Газпробанком об аренде всех торговых площадей в центрах «Мега», которые освободились после ухода IKEA. «Мегамаркет» оборудует там склады и пункты выдачи заказов.

5
Бесплатно с Взносы на травматизм

Подтверждение ОКВЭД в 2024 году: кто сдает, сроки подачи, образец

Работодатели обязаны уплачивать страховые взносы за своих сотрудников. Тарифы по взносам от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний различаются в зависимости от класса профриска и составляют от 0,2% до 8,5%.

Подтверждение ОКВЭД в 2024 году: кто сдает, сроки подачи, образец
780

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Бизнес легко
УСН

Как уменьшить аванс по УСН за I квартал 2024 на фиксированные взносы ИП: нужно ли сообщать в ИФНС об уменьшении

Упрощенцам на УСН «доходы» разрешено уменьшать сумму налога и авансовых платежей на страховые взносы, в том числе, на фиксированные взносы ИП «за себя». Разберемся, как уменьшить аванс ИП за I квартал 2024 года с учетом изменений в налоговом законодательстве.

Как уменьшить аванс по УСН за I квартал 2024 на фиксированные взносы ИП: нужно ли сообщать в ИФНС об уменьшении
1,2 тыс.
Экономика России

Власти отремонтируют 75 аэропортов

Президент в послании Федеральному Собранию поставил перед правительством новую задачу по повышению авиационной мобильности граждан. Мишустин рассказал, как это будет реализовано.

2
25
Первая Экспертная Бухгалтерия
Зарплата

Платежная ведомость: образец и правила заполнения

Если платите зарплату из кассы, нужно правильно оформить выдачу. Бухгалтер может составить расчетную, платежную или расчетно-платежную ведомость. Разбираемся, что это за формы, как и когда их заполнять. 

Платежная ведомость: образец и правила заполнения
21

Онлайн-курсы

51
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Проверки

Вместо штрафов по итогам проверок будут соглашения об устранении нарушений

К 1 января 2025 года органы контроля и надзора по поручению Путина намерены отказаться от мораториев на проверки и полностью перейти на риск-ориентированный подход.

1
70
Экономика России

Несколько тысяч инноваций внедрены в России после НИОКР

В 2023 году выполнено около 20 000 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

26
Первичные документы

Как бухгалтеры ошибаются в первичке: топ ошибок

Ошибки в бухгалтерском и налоговом учете присутствуют почти всегда. Они могут быть вызваны разными причинами. И тут необходимо разобраться с тем, является ли это ошибкой, надо это исправлять или нет. А если надо, то когда и как.

1
86
Инвестиции

Мишустин: чтобы привлечь внутренние инвестиции, одними льготами не обойтись

В ходе ежегодного отчета в Госдуме зам. руководителя фракции КПРФ спросил Мишустина, какие меры видит правительство, чтобы через изменения Налогового кодекса не понудить, а заинтересовать банкиров «все‑таки перестать быть рантье, а стать главным инвестором страны».

35
Экономика России

Стали больше производить техники для сельского хозяйства и пищепрома

Мишустин назвал агропромышленный комплекс России наиболее сильным сектором экономики.

31
Бизнес-психология

Цифра дня. Про выгорание

Почти половина россиян находится в состоянии профессионального выгорания.

Цифра дня. Про выгорание
4
65

Разборы законов

1 235
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Выбирайте и записывайтесь!

Будьте в курсе последних изменений в законодательстве! Выбирайте из 10 вебинаров интересные именно вам и записывайтесь. Учитесь, не выходя из дома или офиса! Забирайте в закладки календарь вебинаров для бухгалтера, которые пройдут в апреле 2024. Подписчикам «Клерк.Премиум» — бесплатный доступ.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
12
68
BRG
Автоматизация учета

Как настроить основные функции программы 1С для лучшей автоматизации бизнеса и управления предприятием

Программа 1С является мощным инструментом для автоматизации бизнес-процессов и управления предприятием.

Как настроить основные функции программы 1С для лучшей автоматизации бизнеса и управления предприятием
48
Кадры

Почти все выпускники после завершения учебы устраиваются по профилю

О таком результате заявил глава правительства, говоря об экономике квалифицированных кадров.

2
47
Оксана Донцова
ЕНП (единый налоговый платеж)

Стартовое сальдо ЕНС. Это неизвестно никому, даже ФНС этого не знает

Поздравьте меня первыми! 30-го марта сего года я наконец-то увидела свое стартовое сальдо в ЛК на сайте ФНС.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
34
АУСН

❗ ИП на АУСН не платит фиксированные взносы, даже если параллельно ведет другую профдеятельность

ИП с работниками платит взносы за себя и за них. ИП без работников – только за себя и только в одинарном размере, даже если этот ИП одновременно занимается профессиональной деятельностью, которая предполагает уплату фиксированных взносов.

76
ОВИОНТ ИНФОРМ
Отчетность

Отчетность по сотрудникам за I квартал 2024: порядок и сроки сдачи

Любой работодатель обязан сдавать ряд отчетов по своим сотрудникам. Расскажем, что, когда и куда нужно подавать за первый квартал 2024 года.

Отчетность по сотрудникам за I квартал 2024: порядок и сроки сдачи
99

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
LANIT Document Management
Кадровый учет

«Почему не сделал?» или 5 горячих вопросов руководителей об исполнительской дисциплине

Если сотрудники регулярно не укладываются в дедлайны и список невыполненных поручений только растет — пора поработать над исполнительской дисциплиной. В статье отвечаем на популярные вопросы по теме.

«Почему не сделал?» или 5 горячих вопросов руководителей об исполнительской дисциплине
58

Интересные материалы

Экономика России

Более 8000 стартапов получили поддержку от государства

Правительство отчиталось о поддержке новых производств и молодых новаторов в рамках укрепления технологического суверенитета России.

41