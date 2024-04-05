🙅 Может ли бухгалтер отказаться вести воинский учет. 3 аргумента для директора

Воинский учет работников обязаны вести все компании с сотрудниками. Что делать, если директор хочет сделать ответственным за воинский учет вас?

Подготовили для вас рекомендации, которые помогут грамотно и без последствий отказаться вести воинский учет, если гендир хочет сделать ответственным за ВУ вас.

Аргумент 1. Откройте свою должностную инструкцию. Если следовать профстандарту 08.002 «Бухгалтер» (приказ Минтруда РФ от 21.12.2019 № 103н), обязанность вести воинский учет у вас не прописана в должности.

Аргумент 2. В Роструде объяснили, что работодатель без согласия бухгалтера не может повесить на него эту дополнительную работу. В Онлайнинспекции напомнили: обязанности по ведению воинского учета могут быть поручены любому работнику, чья компетенция позволяет выполнять эту работу. Но возложение на работника дополнительных обязанностей, не предусмотренных его трудовым договором или должностной инструкцией, возможно только по соглашению, которое должно быть оформлено письменно между работником и работодателем.

Аргумент 3. Навязывание дополнительных обязанностей запрещено статьей 60.2 ТК. Работнику может быть поручено выполнение дополнительной работы по другой или по такой же должности за дополнительную оплату с его письменного согласия.

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