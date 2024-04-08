⏳ Не забудьте сегодня уплатить НДФЛ

5 апреля – крайний срок уплаты НДФЛ за период с 23 марта по 31 марта.

Этот НДФЛ фигурирует в уведомлении по ЕНП с кодом периода 21/13 и в строке 026 раздела 1 формы 6-НДФЛ за 1 квартал.

Кстати, мы проводим опрос по заполнению платежки на НДФЛ. Его результаты показывают, что бухгалтеры в поле 24 «Назначение платежа» расписывают, что конкретно они платят в виде ЕНП и за какой период. А некоторые коллеги и вовсе делают отдельные платежки на каждый налог.

Чтобы минимизировать количество платежек и уведомлений, некоторые работодатели установили такие сроки выплаты зарплаты, чтобы НДФЛ с двух выплат попадал в одно уведомление и одну платежку. Таблица с такими сроками выплат – тут.

О том, как вести налоговый учет по правилам 2024 года, рассчитывать и уплачивать налоги в срок, рассказываем на курсе «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».

Вы можете купить курс за 12 290 рублей вместо 32 890 рублей!

Купить курс

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Встречайте Кибер-весну на «Клерке»! Сейчас на все курсы повышения квалификации действует весенняя скидка! Посмотреть каталог.