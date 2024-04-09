В суд поступило дело о нецелевом расходовании на 430! томов

Генпрокуратура направила в суд 430 томов уголовного дела о нецелевом расходовании денежных средств участников долевого строительства на сумму свыше 2,4 млрд рублей.

Потерпевшие — жители Волгограда, Нижегородской и Московской областей, более 5000 человек.

Генпрокуратура сообщила, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о нецелевом расходовании денежных средств участников долевого строительства жилья в сумме более 2,4 млрд рублей.

По версии следствия обвиняемые занимали руководящие должности в ООО «УК «Квартстрой» и ООО «Квартстрой-НН». С другими соучастниками они с 2012 года по 2017 год использовали более 2,4 млрд рублей, полученных от более 5000 участников долевого строительства пяти жилых комплексов в Волгограде, Нижегородской и Московской областях не по целевому назначению. На указанные средства финансировались иные проекты.

Также обвиняемые совместно с другими соучастниками присвоили более 490 млн рублей средств участников долевого строительства жилья.

Часть похищенного была легализована, 98 млн рублей в качестве займов внесены на счет ООО «Квартстрой-ВГ».

Уголовное дело, составляющее 430 томов, направлено в Черемушкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Ранее двое соучастников судом признаны виновными в совершении указанных преступлений, а судебное рассмотрение в отношении еще двух лиц не завершено.

Предварительное следствие в отношении скрывшихся от следствия соучастников продолжается.