В России всплеск афер с незаконной сменой гендиректоров ООО

Пока владельцы бизнеса узнают о случившемся и пытаются вернуть контроль над компанией, мошенники успевают вывести активы предприятия, загнать его в долги, использовать корпоративные счета для отмывания доходов, полученных преступным путем.

Нотариальная палата рассказала, как нотариат может защитить бизнес от такого рода мошенничества.

Схема, по которой работают охотники за корпоративными счетами, далеко не нова и довольно примитивна. Мошенники выбирают некое лицо — часто это посторонний человек, который не понимает сути происходящего и просто хочет заработать «легкие» деньги. Персональные данные такого лица используют для создания фальшивого протокола собрания участников ООО, согласно которому он становится якобы законно избранным новым гендиректором компании. Новоиспеченного «руководителя» отправляют к нотариусу, чтобы тот засвидетельствовал подлинность своей подписи на заявлении для налоговой.



К сожалению, нотариус в этом случае не является препятствием для мошенников. По закону у него нет полномочий и инструментов, чтобы проверить представленные документы в рамках указанного нотариального действия.



Здесь нотариус фактически должен сделать только 2 вещи: установить личность заявителя и убедиться в полноте предъявленного пакета документов.

Более того, нотариус не вправе отказать в совершении нотариального действия, даже если сидящий перед ним «генеральный директор» на вид совсем не похож на человека, активно занимающегося бизнесом.

Получая на руки заявление с засвидетельствованной у нотариуса подписью нового гендиректора, мошенники обращаются в налоговую для внесения изменений в ЕГРЮЛ. Никаких препятствия для регистрации таких изменений по закону не возникает.



В итоге злоумышленники получают полный карт-бланш: доступ к банковским счетам компании, возможность выдать векселя от имени ООО, использовать предприятие для легализации или вывода теневых средств и пр.

Чтобы такая афера не повторилась, руководитель вправе инициировать изменения в уставе компании о том, что все решения о смене гендиректора и решения учредителей должны быть нотариально заверенными.