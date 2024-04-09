В России всплеск афер с незаконной сменой гендиректоров ООО

Нотариальная палата рассказала, как нотариат может защитить бизнес от такого рода мошенничества.
Схема, по которой работают охотники за корпоративными счетами, далеко не нова и довольно примитивна. Мошенники выбирают некое лицо — часто это посторонний человек, который не понимает сути происходящего и просто хочет заработать «легкие» деньги. Персональные данные такого лица используют для создания фальшивого протокола собрания участников ООО, согласно которому он становится якобы законно избранным новым гендиректором компании. Новоиспеченного «руководителя» отправляют к нотариусу, чтобы тот засвидетельствовал подлинность своей подписи на заявлении для налоговой.
К сожалению, нотариус в этом случае не является препятствием для мошенников. По закону у него нет полномочий и инструментов, чтобы проверить представленные документы в рамках указанного нотариального действия.
Здесь нотариус фактически должен сделать только 2 вещи: установить личность заявителя и убедиться в полноте предъявленного пакета документов.
Более того, нотариус не вправе отказать в совершении нотариального действия, даже если сидящий перед ним «генеральный директор» на вид совсем не похож на человека, активно занимающегося бизнесом.
Получая на руки заявление с засвидетельствованной у нотариуса подписью нового гендиректора, мошенники обращаются в налоговую для внесения изменений в ЕГРЮЛ. Никаких препятствия для регистрации таких изменений по закону не возникает.
В итоге злоумышленники получают полный карт-бланш: доступ к банковским счетам компании, возможность выдать векселя от имени ООО, использовать предприятие для легализации или вывода теневых средств и пр.
Чтобы такая афера не повторилась, руководитель вправе инициировать изменения в уставе компании о том, что все решения о смене гендиректора и решения учредителей должны быть нотариально заверенными.
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