Как для льготы по НДС считать среднюю зарплату в общепите и с чем ее сравнивать

С 2024 года появилось новое условие для освобождения от НДС услуг общепита – по размеру зарплаты. Одновременно поменялся и порядок расчета средней зарплаты, которую надо сравнивать с данными Росстата.

Как считать и с чем сравнивать, рассказал Минфин в письме от 13.02.2024 № 03-07-07/11928.

Надо высчитать среднемесячный размер выплат. Для этого сумму выплат по трудовым договорам из РСВ за 2023 год делят на среднесписочную численность с титульного листа РСВ. Этот показатель потом делят на количество месяцев: 12 – если это РСВ за год, или 9 – если за 6 месяцев.

Затем полученный результат сравнивают с данными Росстата. Где их искать, мы рассказывали и показывали тут.

Если зарплата в компании за 2023 год не меньше среднеотраслевой в регионе, то в 2024 году можно применять освобождение от НДС.

Условия по зарплате для льготы по НДС в общепите мы разбирали здесь.