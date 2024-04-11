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Роструд назвал самые востребованные и высокооплачиваемые вакансии в производстве и промышленности

По данным портала «Работа России» одними из самых востребованных специальностей уже который год остаются профессии производственной сферы.
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Только в Московской области работодатели опубликовали около 28 000 вакансий, в Ленинградской области 16 тыс., в Москве — 11 тыс., в Свердловской области – 10 тыс., в Нижегородской области — 9,5 тыс. По всей стране — около 300 000 предложений в сфере производства. Еще порядка 250 тысяч вакансий представлено в промышленном секторе.

Среди самых востребованных и высокоплачиваемых – инженеры. Инженеры-электрики, инженеры-химики, инженеры-проектировщики, главные и ведущие инженеры требуются во многих регионах: в Ямало-Немецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в Мурманской, Сахалинской, Иркутской областях, республике Саха (Якутия), в Краснодарском крае, Москве и Санкт-Петербурге и др. Об этом сообщает Онлайнинспекция.рф при Роструде.

Например, один из работодателей в Чукотском автономном округе готов платить 240 000 рублей ежемесячно инженеру с высшим техническим или инженерно-экономическим образованием и опытом работы свыше 5 лет. На такой же доход может рассчитывать инженер-наладчик в Челябинской области.

Инженеров по ремонту с опытом работы приглашают на зарплату до 230 000 рублей в Красноярский край и Иркутскую область.

Предложения с зарплатой 230 000 рублей опубликованы для машинистов бульдозера, подъемника, буровой. Представители этой специальности пользуются спросом в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре и Якутии.

На высокий уровень дохода до 200-220 000 рублей в месяц могут претендовать механики. Механиков ждут как на постоянную работу, так и вахтовым методом работодатели Сахалинской, Магаданской областей, Якутии, Красноярского края и др. В таких высококвалифицированных специалистах заинтересованы нефтедобывающие и судовые компании, предприятия горной промышленности и различные производственные компании.

Кроме того, в промышленно-производственном секторе востребованы сварщики и токари. Работодатели опубликовали более 12 000 вакансий по всей стране. В вакансиях для сварщиков и токарей производственные и промышленные предприятия также указывают высокий размер оплаты труда – до 120-180 000 рублей в месяц и выше. Такие специалисты требуются на предприятия в Ленинградской, Липецкой, Псковской, Ярославской, Московской, Омской, Иркутской, Тюменской областях, Хабаровском крае и др.

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Кадры

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