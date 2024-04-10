Не зарплата: опрос определил ключевой критерий россиян при выборе места работы

Для большинства опрошенных россиян важно, в каком коллективе предстоит трудиться. Это один из ключевых критериев выбора места работы. Об этом свидетельствуют данные опроса, который проводился на портале «Работа России» в марте этого года. В опросе приняли участие более 6000 человек из всех регионов страны.
72% респондентов сообщили, что им важно, в каком коллективе они работают и это один из ключевых критериев. При этом, по мнению 51% участников опроса, обстановка в рабочем коллективе зависит от отношения руководителя и от того, как им организована работа. Еще 40% считают, что рабочая обстановка зависит от взаимного уважения между коллегами, 6% – от соблюдения субординации.
Участники опроса также сообщили, что точно нельзя делать, чтобы не испортить отношения в коллективе:
60% заявили, что категорически не допускается обсуждение коллег за их спинами;
13% — что нельзя сравнивать зарплаты и премии;
10% – отпускать ироничные высказывания в адрес коллег;
9% — убеждены, что не стоит проводить много времени с коллегами вне работы в неформальной обстановке, чтобы не портить отношения;
8% — обсуждать начальство.
При этом большинство опрошенных россиян (55%) заявили об удовлетворенности атмосферой в коллективе и отношениями с коллегами, сославшись на то, что небольшие конфликтные ситуации достаточно быстро разрешаются в рабочем порядке. 35% – довольны полностью. Не совсем устраивает обстановка в коллективе лишь 10% опрошенных.
Участники опроса также рассказали, какие способы используют для улучшения отношений с коллегами:
40% – стараются избегать категоричных высказываний;
24% – используют «мы» в диалогах для создания атмосферы сотрудничества и взаимного согласия;
20% – интересуются делами коллег, как они провели выходные или куда планируют отправиться в отпуск;
16% – обращаются за советом к коллеге, чтобы повысить его авторитет.
Отвечая на вопрос о своем рабочем коллективе, 51% респондентов охарактеризовали внутренний климат в своем коллективе как доброжелательный, 30% – рассказали о значительном количестве карьеристов, 19% – заявили, что в их коллективе исключительно деловая обстановка, располагающая только к работе.
Комментарии5
Да, только жаль, что до начала работы нельзя понять что там за коллектив(
лучше в плохом за 100, чем в хорошем за 20
Это кому как. вопрос приоритетов. Как ниже написали, лучше за 100+ и в хорошем. Но идеальных мест не бывает. Я в таких случаях предпочитаю золотую середину) за 50 в нормальном коллективе, с адекватным руководством и нормальным месторасположением и офисом))
лучше в хорошем за 100, но не всем везет