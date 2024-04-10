Не зарплата: опрос определил ключевой критерий россиян при выборе места работы

Опрос «Работы России» показал, что для большинства россиян ключевым критерием выбора места работы является коллектив, в котором предстоит трудиться.

Для большинства опрошенных россиян важно, в каком коллективе предстоит трудиться. Это один из ключевых критериев выбора места работы. Об этом свидетельствуют данные опроса, который проводился на портале «Работа России» в марте этого года. В опросе приняли участие более 6000 человек из всех регионов страны.

72% респондентов сообщили, что им важно, в каком коллективе они работают и это один из ключевых критериев. При этом, по мнению 51% участников опроса, обстановка в рабочем коллективе зависит от отношения руководителя и от того, как им организована работа. Еще 40% считают, что рабочая обстановка зависит от взаимного уважения между коллегами, 6% – от соблюдения субординации.

Участники опроса также сообщили, что точно нельзя делать, чтобы не испортить отношения в коллективе:

60% заявили, что категорически не допускается обсуждение коллег за их спинами;

13% — что нельзя сравнивать зарплаты и премии;

10% – отпускать ироничные высказывания в адрес коллег;

9% — убеждены, что не стоит проводить много времени с коллегами вне работы в неформальной обстановке, чтобы не портить отношения;

8% — обсуждать начальство.

При этом большинство опрошенных россиян (55%) заявили об удовлетворенности атмосферой в коллективе и отношениями с коллегами, сославшись на то, что небольшие конфликтные ситуации достаточно быстро разрешаются в рабочем порядке. 35% – довольны полностью. Не совсем устраивает обстановка в коллективе лишь 10% опрошенных.

Участники опроса также рассказали, какие способы используют для улучшения отношений с коллегами:

40% – стараются избегать категоричных высказываний;

24% – используют «мы» в диалогах для создания атмосферы сотрудничества и взаимного согласия;

20% – интересуются делами коллег, как они провели выходные или куда планируют отправиться в отпуск;

16% – обращаются за советом к коллеге, чтобы повысить его авторитет.

Отвечая на вопрос о своем рабочем коллективе, 51% респондентов охарактеризовали внутренний климат в своем коллективе как доброжелательный, 30% – рассказали о значительном количестве карьеристов, 19% – заявили, что в их коллективе исключительно деловая обстановка, располагающая только к работе.