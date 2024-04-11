При продаже квартиры раньше минимального срока надо платить НДФЛ

Никаких персональных льгот по НДФЛ при продаже квартир не предусмотрено. Если продать жилье до истечения минимального срока владения, будет налоговая база для НДФЛ.

Об этом сообщает Минфин в письме от 11.01.2024 № 03-04-04/908.

В общем случае минимальный срок владения – 5 лет, но в некоторых – 3 года. Кроме того, в каждом регионе власти могут принимать законы о снижении этого срока вплоть до нуля.

Про минимальный срок владения имуществом мы рассказывали здесь (+ таблица для разных ситуаций).

Если минимальный срок не прошел, будет база по НДФЛ, которую можно уменьшить на налоговый вычет в 1 млн рублей или фактические расходы на покупку этой квартиры.

Сдать 3-НДФЛ с доходом от продажи квартиры можно в том числе через личный кабинет налогоплательщика.