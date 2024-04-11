Суд счел вычет НДС без счета-фактуры и первички правомерным

ФНС заключила, что организация неправомерно заявила вычеты по НДС, так как не подтвердила их счетами-фактурами и первичкой. Эти документы не передал поставщик.
АС Дальневосточного округа в постановлении от 06.03.2024 по делу № А80-83/2023 не согласился с инспекторами. Судья пришел к выводу, что организация подтвердила реальность операций, исполнила сделку и имеет право на вычет.
Суд учел такие факты:
организация оплатила товар;
приемку товара отразили в бухучете;
для получения счета-фактуры организация обращалась в суд, но он отказал;
по сведениям УФНС правопреемнику был начислен НДС с оплаты за товар. Значит, источник для вычета в бюджете есть.
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