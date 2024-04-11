Суд счел вычет НДС без счета-фактуры и первички правомерным

Арбитражный суд решил, что организация подтвердила реальность операций, исполнила сделку и имеет право на вычет, не имея документов.

ФНС заключила, что организация неправомерно заявила вычеты по НДС, так как не подтвердила их счетами-фактурами и первичкой. Эти документы не передал поставщик.

АС Дальневосточного округа в постановлении от 06.03.2024 по делу № А80-83/2023 не согласился с инспекторами. Судья пришел к выводу, что организация подтвердила реальность операций, исполнила сделку и имеет право на вычет.

Суд учел такие факты: