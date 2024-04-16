Депутаты приняли закон о новом порядке оплаты сверхурочной работы

При оплате сверхурочной работы надо учитывать весь заработок сотрудника, а не только оклад.

Законопроект с такой поправкой в статью 152 ТК принят в третьем окончательном чтении. Он направлен в Совет Федерации.

Напомним, платить за сверхурочную работу надо так:

1,5 ставки — за первые 2 часа работы:

2 ставки — за последующие часы работы.

Считать этот полуторный и двойной размер надо не только от оклада, а с учетом всех доплат, в том числе – доплаты до МРОТ.

Поводом для внесения таких поправок стало решение Конституционного Суда, куда пожаловался сторож бюджетной организации с окладом 3220 руб. Ему начисляли сверхурочные из этого оклада и потом доводили до МРОТ. В итоге как бы интенсивно он ни работал, всегда получал только МРОТ.

Теперь такого не будет. Более того, хотя эти поправки в ТК еще не приняты, применять их надо уже сейчас, разъяснял Роструд.