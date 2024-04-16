Финансовые пирамиды наконец-то запретят

В рамках годового отчета ЦБ его руководитель Эльвира Набиуллина заметила, что, к сожалению, активный интерес граждан к инвестициям часто используют мошенники. Причем их изобретательность не знает границ, а для запуска очередной финансовой пирамиды в интернете не нужно больших затрат. Поэтому будет закон о запрете организациям, которые не поднадзорны Банку России, привлекать инвестиции граждан.
Штраф может составить до 1 млн рублей. Не исключено и введение уголовной ответственности.
Госдума сейчас готовит его ко второму чтению.
Ранее мы писали, что скоро начнут действовать 2 важных закона по денежным переводам.
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