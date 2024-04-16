Финансовые пирамиды наконец-то запретят

Банк России считает приоритетным принятие в ближайшее время так называемого закона о запрете финансовых пирамид.

В рамках годового отчета ЦБ его руководитель Эльвира Набиуллина заметила, что, к сожалению, активный интерес граждан к инвестициям часто используют мошенники. Причем их изобретательность не знает границ, а для запуска очередной финансовой пирамиды в интернете не нужно больших затрат. Поэтому будет закон о запрете организациям, которые не поднадзорны Банку России, привлекать инвестиции граждан.

Штраф может составить до 1 млн рублей. Не исключено и введение уголовной ответственности.

Госдума сейчас готовит его ко второму чтению.

Ранее мы писали, что скоро начнут действовать 2 важных закона по денежным переводам.