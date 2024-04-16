Мошенничество

Финансовые пирамиды наконец-то запретят

Банк России считает приоритетным принятие в ближайшее время так называемого закона о запрете финансовых пирамид.

В рамках годового отчета ЦБ его руководитель Эльвира Набиуллина заметила, что, к сожалению, активный интерес граждан к инвестициям часто используют мошенники. Причем их изобретательность не знает границ, а для запуска очередной финансовой пирамиды в интернете не нужно больших затрат. Поэтому будет закон о запрете организациям, которые не поднадзорны Банку России, привлекать инвестиции граждан.

Штраф может составить до 1 млн рублей. Не исключено и введение уголовной ответственности.

Госдума сейчас готовит его ко второму чтению.

Ранее мы писали, что скоро начнут действовать 2 важных закона по денежным переводам.

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Наталья Горячая
Дробление бизнеса

Зачем бизнес дробится? Три очевидных ответа

Тема дробления доминирует не только в судах. Она тревожит предпринимательское сообщество и разговоры про незаконную оптимизацию не утихают.

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Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
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⚡️ Итоги дня: в России изменят состав автомобильной аптечки, деньги для пострадавших от наводнения есть, в Сочи сошла гигантская лавина

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Кредитование

На рассрочки распространят регулирование, действующие для кредитов и займов

Правовое регулирование предоставления рассрочек недостаточно прозрачное, поэтому ЦБ хочет его уточнить и приблизить к нормам о кредитах и займах.

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Календарь вебинаров

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6-НДФЛ

👀 ФНС сверяет имущественный вычет в справках к 6-НДФЛ с выданными уведомлениями. Эксперт: у налоговиков есть еще свои «идеальные» КС

ФНС прислала на сотрудника уведомление на имущественный вычет по НДФЛ на 2023 год в сумме 300 000 рублей. В итоге вычет он получил только на 200 тысяч. Налоговики прислали требование.

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Медицина

Деньги, вино и не только… От чего может чихать бухгалтер

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Деньги, вино и не только… От чего может чихать бухгалтер
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Вклады

В России будут социальные счета и социальные вклады

Для борьбы с бедностью и снижения финансового неравенства в закон о банках и банковской деятельности внесут изменения, закладывающие правовые основы для социальных банковских счетов и вкладов. ЦБ поддержал.

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Охрана труда

🚑 Предварительный медосмотр должен быть за счет работодателя, даже если не взяли на работу. Эксперт: работодатель так и так «крайний»

При трудоустройстве на работу с вредностью сотрудник должен пройти предварительный медосмотр, а работодатель – оплатить его.

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Мошенничество

Финансовые пирамиды наконец-то запретят

Банк России считает приоритетным принятие в ближайшее время так называемого закона о запрете финансовых пирамид.

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Наталия Лукина
Больничные

Больничный по уходу за ребенком в 2024 году. Сколько можно на нем быть и как его оплатят

Больничный лист по уходу за ребенком с 2023 года оплачивает Социальный фонд, но, конечно, с вопросами по больничным работники идут не в СФР, а в свою родную бухгалтерию. Прочитайте этот пост, тут есть все ответы для сотрудников-родителей.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Бесплатно с Налоговые проверки

Ответственность за неявку на допрос в ФНС. Мини-курс

Разбираемся в мини-курсе, кого могут вызвать на допрос в налоговую, по каким причинам отказ от дачи показаний будет считаться правомерным и какая предусмотрена ответственность за неявку на допрос.

Ответственность за неявку на допрос в ФНС. Мини-курс
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Ведение бизнеса

Как не задушить ростки инноваций внутри своего бизнеса

Если верить статистике, то лишь 10% крупных и средних компаний в России признают инновации ключевой стратегией своего развития. В последние годы ситуация несколько изменилась к лучшему, но возможности для быстрого прогресса в области инноваций остаются ограниченными. 

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Екатерина Макаренко
Малый и средний бизнес

10 тем, волнующих малый бизнес в России в 2024 году. От наименее до наиболее значимых

В последние годы малый бизнес в России сталкивается с множеством вызовов, которые коренным образом меняют привычную бизнес-среду. Эти изменения затрагивают не только экономический, но и социальный, технологический, а также политический аспекты.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Банки

В 2024 году с рынка уйдет 15 российских банков

Эксперты предупредили о возможной ликвидации более 10 банков в России, а также о том, что лишатся лицензий в этом году «слабые банки».

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Страховые взносы

🔔 Взносы с выплат домовым активистам могут отменить

В прошлом году в НК прописали норму про начисление страховых взносов на выплаты старшим по дому. Из-за этого активисты стали в массовом порядке отказываться от такой работы, за которую они получают скромное вознаграждение, лишаясь при этом индексции пенсии. Это хотят исправить.

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Клерк
Бухгалтеры

Зарабатывай с «Клерком». Реферальная программа Клерк.Партнер

Да-да, теперь и у нас появилась собственная реферальная программа. Вы можете рекомендовать наши курсы и вебинары и получать доход. 

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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Зарплата

Депутаты приняли закон о новом порядке оплаты сверхурочной работы

При оплате сверхурочной работы надо учитывать весь заработок сотрудника, а не только оклад.

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Кадры

Дать — кому мало, отпустить — кому тесно: 5 навыков будущих лидеров

Во многих сферах сегодня наблюдается дефицит кадров и дело не только в экономическом кризисе — дисбаланс на рынке труда возникает по разным причинам, а иногда и в их совокупности.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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НДС

Новый онлайн-курс «НДС: расчет, декларация, 1С» — станьте экспертом по НДС за месяц

На носу сдача декларации по НДС за 1 квартал 2024 года. Заполнить и отправить отчет нужно по новым правилам. Кроме того, изменился состав необлагаемых операций, принципы формирование налоговой базы и т. д. Разберитесь во всех нюансах НДС на новом курсе «Клерка».

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Кредитование

Плавающие ставки по кредитам ограничат законом

Госдума готовит ко второму чтению депутатский законопроект об ограничении плавающих процентных ставок в кредитовании. ЦБ уже поддержал его как приоритетный.

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В 2024 году форма и порядок заполнения расчета 6-НДФЛ в очередной раз претерпели изменения. Рассказываем, как заполнить в 1С 6-НДФЛ по новым правилам, на что обратить внимание.

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