Повысят штрафы за нарушения прав потребителей финансовых услуг

Центробанк борется с недобросовестными схемами продаж финансовых продуктов и мисселингом, видит определенный результат, в том числе по снижению числа жалоб, но этого мало.

По данным ЦБ, жалобы на мисселинг и на недобросовестные продажи сократились в 2 раза в прошлом году. Но опыт последних лет говорит о том, что нужно все-таки повышать штрафы за нарушения прав потребителей финансовых услуг — чтобы нарушать было экономически невыгодно.

Сейчас во многих случаях это не так, особенно, например, если банк крупный. Для него миллион рублей — это копеечный штраф, нематериальный штраф. Миллионные нарушения — мы выявляли такие случаи — и всего миллион рублей штраф, — заключила Набиуллина.

По мнению ЦБ, штраф за обман потребителей и нечестное обогащение должен быть кратно повышен — вплоть до 1% капитала, если банк не устраняет нарушения.

Такие штрафы применяются в антиотмывочном законодательстве. И они работают хорошо, так как банки умеют считать деньги.