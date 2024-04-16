🔔 Взносы с выплат домовым активистам могут отменить

В прошлом году в НК прописали норму про начисление страховых взносов на выплаты старшим по дому. Из-за этого активисты стали в массовом порядке отказываться от такой работы, за которую они получают скромное вознаграждение, лишаясь при этом индексции пенсии. Это хотят исправить.

В Госдуму сегодня поступил законопроект, который отменяет страховые взносы на выплаты членам совета МКД.

Во-первых, эти взносы фактически ложатся на плечи жильцов, так как оплата идет из их кармана.

Во-вторых, председатели МКД переходят в категорию работающих пенсионеров и лишаются индексации пенсии.

В пояснительной записке к проекту говорится, что после поправок в НК в ряде регионов, например, в Челябинской области, многие председатели советов заявили о намерении прекратить свою деятельность.

Ранее Минфин разъяснял, что нельзя убирать взносы, потому что это ущемляет права членов совета МКД.

Но большинство этих людей выступают против данной нормы. И их права ущемляются именно тем, что взносы есть.

Кроме того, ранее Минфин сетовал, что если убрать взносы у совета МКД, такие же требования начнут предъявлять председатели ТСЖ и ГСК.

А почему бы и нет, говорится в пояснительной записке к проекту: в ходе обсуждения проекта можно подумать об отмене взносов и для этих активистов.

Авторы проекта – депутаты от СРЗП.

Кстати, Минфин утверждает, что у членов совета МКД трудовые отношения с жильцами. Но при этом не может объяснить, как эти отношения оформлять и как пользоваться гарантиями по ТК.