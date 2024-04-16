🔔 Взносы с выплат домовым активистам могут отменить

В Госдуму сегодня поступил законопроект, который отменяет страховые взносы на выплаты членам совета МКД.
Во-первых, эти взносы фактически ложатся на плечи жильцов, так как оплата идет из их кармана.
Во-вторых, председатели МКД переходят в категорию работающих пенсионеров и лишаются индексации пенсии.
В пояснительной записке к проекту говорится, что после поправок в НК в ряде регионов, например, в Челябинской области, многие председатели советов заявили о намерении прекратить свою деятельность.
Ранее Минфин разъяснял, что нельзя убирать взносы, потому что это ущемляет права членов совета МКД.
Но большинство этих людей выступают против данной нормы. И их права ущемляются именно тем, что взносы есть.
Кроме того, ранее Минфин сетовал, что если убрать взносы у совета МКД, такие же требования начнут предъявлять председатели ТСЖ и ГСК.
А почему бы и нет, говорится в пояснительной записке к проекту: в ходе обсуждения проекта можно подумать об отмене взносов и для этих активистов.
Авторы проекта – депутаты от СРЗП.
Кстати, Минфин утверждает, что у членов совета МКД трудовые отношения с жильцами. Но при этом не может объяснить, как эти отношения оформлять и как пользоваться гарантиями по ТК.
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