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Трудовые отношения

Опрос показал, что все хотят гибридный график работы

Гибридный график стал вторым по значимости фактором при выборе работы.
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В распоряжении «Клерка» новое исследование Ассоциации менеджеров и компании Pridex (в материале во вложении). Согласно ему, в глазах работодателей гибридный график уступает по важности только заработной плате.

Гибридный график уже стал неотъемлемой частью жизни бизнеса: все 100% опрошенных работодателей заявили, что их компании предоставляют сотрудникам возможность работать часть недели удаленно.

Лидеры по доле персонала в гибриде — IT, финансы и ретейл — свидетельствуют данные отчета.

Почти половина опрошенных HR- и административных директоров отметили, что более 50% офисного персонала их компаний часть недели работает из дома. Еще 16% сообщили, что у них доля таких сотрудников превышает пороговое значение 30%. По мнению экспертов, именно с этой отметки начинается переход от частичной удаленки для отдельных департаментов к полноценной гибридной модели. Таким образом, в гибридном формате в действительности работают 60% компаний.

Политика работодателей в отношении гибрида также становится все более демократичной:

  • 28% опрошенных — заявили, что позволяют сотрудникам самостоятельно выстраивать график присутствия в офисе;

  • 22% — что в их компаниях обязательно присутствие в офисе не менее двух дней в неделю.

На наших глазах гибридный формат работы превращается из «побочного эффекта» пандемии в новую норму корпоративного мира. Это, с одной стороны, в корне меняет требования к рабочим пространствам, создавая предпосылки для сокращения офисных площадей и оптимизации их использования. Однако, с другой стороны, делает офис по-настоящему ключевым HR-инструментом, главной точкой притяжения между компанией и сотрудником, которая помогает не потерять связь с брендом. Поэтому человек и его потребности – это краеугольный камень современного офиса, вокруг которого должна выстраиваться как архитектура пространства, так и все сопутствующие сервисы, — комментирует управляющий директор PridexДмитрий Вишняков.

Гибридный график окончательно закрепился на российском рынке труда — добавляет Катерина Киндрук, заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров. Если еще недавно компании старались всеми силами вернуть сотрудников в офис, то теперь и они сумели по достоинству оценить возможности нового формата для бизнеса.

Опрос показал, что разрыв между предпочтениями сотрудников и реальным положением вещей по-прежнему сохраняется: о желании работать в гибридном формате заявили 64% респондентов, однако лишь 32% фактически имеют такую возможность.

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В рамках исследования опросили 100 административных и HR-директоров крупных российских и международных компаний, а также 250 офисных работников, чтобы проанализировать, как различаются взгляды работодателей и сотрудников на гибридный график и насколько офисные пространства адаптированы к новым условиям.

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