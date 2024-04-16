Управляющая компания должна включать в РСВ и ПСФЛ членов совета дома

Старшие по дому, которые получают вознаграждение за счет взносов жильцов, идут в зарплатную отчетность управляющей компании. Именно УК выплачивает им вознаграждение и начисляет на него страховые взносы.

Разъяснение дает Минфин в письме от 27.02.2024 № 03-15-05/17215.

Ведомство по-прежнему настаивает, что у старших по дому – трудовой договор, по которому работодатель – это собственники квартир. Даже если этот договор не заключен письменно, он все равно есть.

Управляющая компания, которую жильцы от своего имени уполномочили производить выплаты вознаграждения председателю МКД, является плательщиком страховых взносов.

Она начисляет взносы на сумму вознаграждения за счет средств, которые идут от собственников квартир.

При этом УК должна включать председателей МКД в свои отчеты – РСВ и персонифицированные сведения.

Отметим, в Госдуму внесли законопроект, отменяющий взносы с выплат старшим по дому.

После того, как взносы на выплаты этим людям прописали в НК, активисты стали массово отказываться от такой работы. Из-за этих взносов люди лишаются индексации пенсии. При этом никакими трудовыми гарантиями они пользоваться не могут, потому что никто не знает, как эти трудовые отношения на практике оформлять.