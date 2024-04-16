Потенциальный работодатель не обязан выдавать соискателю проект трудового договора

Ситуация: человек увидел вакансию в интернете, но там не было всех подробностей. Чтобы оценить условия предлагаемой работы, соискатель хочет получить проект трудового договора и копию правил трудового распорядка.

Но работодатель не обязан давать такие документы, поясняет Роструд.

Порядок оформления приема на работу такой: 1. Получение необходимых для приема на работу документов. 2. Ознакомление работника с локальными нормативными актами организации. 3. Заключение трудового договора.

Предоставление соискателю копий ПВТР, должностной инструкции, проекта трудового договора законом не предусмотрено.

Запросить их у потенциального работодателя можно. Но предоставлять их он не обязан.

Также Роструд пояснил, что если работодатель разместил вакансию, он обязан объяснять, почему не взял на работу конкретного соискателя.

По письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок 7 рабочих дней со дня предъявления такого требования.

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