Как в трудовой книжке увольнение за прогул исправить на увольнение по соглашению сторон

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 27.03.2024 № 14-6/ООГ-1690.
Правила заполнения бумажных трудовых книжек утверждены приказом Минтруда от 19.05.2021 № 320н.
Там описано, как исправлять запись.
После последней записи указывают последующий порядковый номер, дату внесения новой записи.
В графе 3 делается запись: «Запись за номером таким-то недействительна».
После этого производится правильная запись – об увольнении по соглашению сторон, если по решению суда должна быть именно такая запись.
Кроме того, по этим правилам при наличии в трудовой книжке записи об увольнении, признанной недействительной, работнику по его письменному заявлению выдается дубликат трудовой книжки.
Туда переносят все произведенные в трудовой книжке записи, за исключением записи, признанной недействительной.
Таким образом, запись в трудовой книжке надо исправить, а если сотрудник потребует дубликат – оформить и выдать дубликат.
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