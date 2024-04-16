Как в трудовой книжке увольнение за прогул исправить на увольнение по соглашению сторон

Если сотрудника уволили за прогул, но по решению суда основание увольнения должно быть другое, надо внести исправления в его трудовую книжку. Или вовсе выдать дубликат, где не будет неправильной записи.

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 27.03.2024 № 14-6/ООГ-1690.

Правила заполнения бумажных трудовых книжек утверждены приказом Минтруда от 19.05.2021 № 320н.

Там описано, как исправлять запись.

После последней записи указывают последующий порядковый номер, дату внесения новой записи.

В графе 3 делается запись: «Запись за номером таким-то недействительна».

После этого производится правильная запись – об увольнении по соглашению сторон, если по решению суда должна быть именно такая запись.

Кроме того, по этим правилам при наличии в трудовой книжке записи об увольнении, признанной недействительной, работнику по его письменному заявлению выдается дубликат трудовой книжки.

Туда переносят все произведенные в трудовой книжке записи, за исключением записи, признанной недействительной.

Таким образом, запись в трудовой книжке надо исправить, а если сотрудник потребует дубликат – оформить и выдать дубликат.