Каждый четвертый сотрудник боится попросить прибавку к зарплате

83% сотрудников считают, что достойны зарабатывать больше. Из них 26% ведут переговоры с работодателем об увеличении оклада, 32% только собираются просить об увеличении заплаты, а 25% уверены, что говорить о пересмотре заплаты бесполезно, начальство все равно не согласится на прибавку.
Смелее всего требуют повышения оклада сотрудник с заплатой от 100 тыс. рублей. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.
Работники бюджетной сферы не просят повысить оклад, поскольку их сфера жестко регламентирована тарифными ставками. Сотрудники считают, что проще найти новую работу, чем просить увеличить зарплату на старой.
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