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Зарплата

Каждый четвертый сотрудник боится попросить прибавку к зарплате

Персонал не решается просить больше денег из-за того, что не верит в возможность прибавки.

83% сотрудников считают, что достойны зарабатывать больше. Из них 26% ведут переговоры с работодателем об увеличении оклада, 32% только собираются просить об увеличении заплаты, а 25% уверены, что говорить о пересмотре заплаты бесполезно, начальство все равно не согласится на прибавку.

Смелее всего требуют повышения оклада сотрудник с заплатой от 100 тыс. рублей. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

Работники бюджетной сферы не просят повысить оклад, поскольку их сфера жестко регламентирована тарифными ставками. Сотрудники считают, что проще найти новую работу, чем просить увеличить зарплату на старой.

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Если поставщик не будет указывать сведения о ветеринарном контроле на каждой партии молочной продукции, то ему не переведут оплату по контракту.

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Курсы повышения
квалификации

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Первая Экспертная Бухгалтерия
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6 инициатив, которые должен предложить вам бухгалтер
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85% товаров, которые продаются на маркетплейсах подлежат обязательному декларированию и сертификации, однако нужные документы у продавцов есть только на 10% продукции.

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Декларация по УСН

Как заполнить декларацию по УСН при закрытии ИП

При закрытии ИП декларацию по УСН сдают в обычные сроки. Но есть особенности ее заполнения.

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Подакцизные товары

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Из-за роста ставок на акцизы производители вина пересмотрят ценовую политику в сторону увеличения.

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Lexintel
Самозанятые

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Особенности оформления сотрудничества с самозанятыми иностранными гражданами
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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Белая Бухгалтерия
Маркетплейсы

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Руководство по учету экспортных операций в страны ЕАЭС при работе с маркетплейсами
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Зарплата

Каждый четвертый сотрудник боится попросить прибавку к зарплате

Персонал не решается просить больше денег из-за того, что не верит в возможность прибавки.

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Подтверждение основного вида деятельности в ФСС

Не забудьте сегодня сдать подтверждение кода ОКВЭД в СФР

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Платформа ОФД
Онлайн-кассы

Кассовая дисциплина 2024: основные нарушения, последствия и риск–ориентированный подход ФНС

Как работает риск-ориентированный подход регулятора (об этом говорил Президент в своем Послании к Федеральному собранию) при контроле пользователей касс и ОФД ? Каковы правила и как устроена система кассовой дисциплины. Что ждет нарушителей, рассказываем в обзоре.

Кассовая дисциплина 2024: основные нарушения, последствия и риск–ориентированный подход ФНС
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Пользователи интернета

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Ксения Петрова1

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Чего только не бывает в жизни бухгалтера-аутсорсера. В шоу 2 копейки действующие аутсорсеры делятся своим опытом построения бизнеса. В этом выпуске обсудили, как повысить чек клиентам в 5! раз; почему профессия бухгалтера-аутсорсера лучшая, что делать, если в офис пришёл ОМОН.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Ведение бизнеса

Предприниматели узнают, где взять деньги для масштабирования бизнеса

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Банки

Экс-сотрудников Промсвязьбанка осудят за хищение денежных средств

Предполагаемых исполнителей будут судить по делу о хищении денег из Промсвязьбанка, тогда как организаторам обвинение предъявили заочно.

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НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

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Автоматизация учета

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Роботы-помощники для бухгалтерии и их бизнес-эффекты
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Иван Шестак
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Вакансии

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ЭДО

СЭД для малого и среднего бизнеса — лишние траты или выгодное вложение? Разрушаем 4 мифа о системах электронного документооборота для МСБ

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СЭД для малого и среднего бизнеса — лишние траты или выгодное вложение? Разрушаем 4 мифа о системах электронного документооборота для МСБ
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Ситуация: человек увидел вакансию в интернете, но там не было всех подробностей. Чтобы оценить условия предлагаемой работы, соискатель хочет получить проект трудового договора и копию правил трудового распорядка.

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