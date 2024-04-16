Каждый четвертый сотрудник боится попросить прибавку к зарплате

Персонал не решается просить больше денег из-за того, что не верит в возможность прибавки.

83% сотрудников считают, что достойны зарабатывать больше. Из них 26% ведут переговоры с работодателем об увеличении оклада, 32% только собираются просить об увеличении заплаты, а 25% уверены, что говорить о пересмотре заплаты бесполезно, начальство все равно не согласится на прибавку.

Смелее всего требуют повышения оклада сотрудник с заплатой от 100 тыс. рублей. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

Работники бюджетной сферы не просят повысить оклад, поскольку их сфера жестко регламентирована тарифными ставками. Сотрудники считают, что проще найти новую работу, чем просить увеличить зарплату на старой.