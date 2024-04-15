Каждый пятый соискатель исчезает после оффера

Почти половина работодателей (48%) жалуется, что соискатели не отвечают на их письма и звонки. Чаще всего с таким поведением кандидатов сталкиваются в сферах производства и агропома (58%), а также торговли (57%). Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру». Результаты есть в распоряжении «Клерка».
76% опрошенных компаний назвали нехватку подходящих кадров на рынке труда основной проблемой 2024 году. Другой проблемой стали завышенные зарплатные ожидания соискателей, заявили 63% работодателей.
На низкую квалификацию специалистов жалуются в 50% компаний. В основном компетентных сотрудников не хватает в строительной отрасли (71%). 11% участников исследования выделили проблемы с проверкой квалификации и опыта соискателей. Такая проблема больше всего беспокоит работодателей из IT-сферы (22%).
21% компаний заметили, что после отправки оффера — предложения о работе, кандидаты просто пропадают.
27% участников опроса среди проблем отметили высокую стоимость закрытия вакансий. С этим сталкиваются 35% производственных и 24% строительных предприятий.
Комментарии8
Сначала в вакансиях не пишут даже примерную зарплатную вилку, а потом говорят, что ожидания завышены...
так они РАБОТУ предлагают! а про зарплату вовсе ничего не говорят, значит этого пункта не будет.
да зачем она нужна-то? им Работу дают, а они про зарплату зачем-то спрашивают
🤣 точно. Все каких-то денег хотят)
Действительно, нужно быть благодарными за то, что соизволили подобрать с улицы сирых и убогих))
Скорее, зарплатные предложения занижены))
В ходе собеседования, зачастую, приходит понимание реального объема работы, условий и ответственности, о которых в объявлении тактично умалчивается.
Вы ещё один пунктик очень важный не упомянули
В ходе собеседования узнаёшь кто это , что это и чем они занимаются на самом деле. Собираются ли они работать ближайшую десятилетку.... стОит ли с ними вообще связываться....
Жаль только, что подобное понимание не у всех есть)