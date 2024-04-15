Каждый пятый соискатель исчезает после оффера

В 2024 году главной проблемой работодателей стала нехватка подходящих кандидатов на рынке труда. Стоимость закрытия вакансий существенно выросла вместе с зарплатными ожиданиями будущих сотрудников.

Почти половина работодателей (48%) жалуется, что соискатели не отвечают на их письма и звонки. Чаще всего с таким поведением кандидатов сталкиваются в сферах производства и агропома (58%), а также торговли (57%). Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру». Результаты есть в распоряжении «Клерка».

76% опрошенных компаний назвали нехватку подходящих кадров на рынке труда основной проблемой 2024 году. Другой проблемой стали завышенные зарплатные ожидания соискателей, заявили 63% работодателей.

На низкую квалификацию специалистов жалуются в 50% компаний. В основном компетентных сотрудников не хватает в строительной отрасли (71%). 11% участников исследования выделили проблемы с проверкой квалификации и опыта соискателей. Такая проблема больше всего беспокоит работодателей из IT-сферы (22%).

21% компаний заметили, что после отправки оффера — предложения о работе, кандидаты просто пропадают.

27% участников опроса среди проблем отметили высокую стоимость закрытия вакансий. С этим сталкиваются 35% производственных и 24% строительных предприятий.