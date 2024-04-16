Сотрудникам запретят работать сверх графика больше 120 часов в год

Сейчас в законе нет ограничений по часам переработки в режиме ненормированного рабочего дня. Депутаты собираются это исправить и защитить права сотрудников на отдых.

Депутаты фракции ЛДПР готовят законопроект о защите прав россиян на отдых. Согласно документу, ненормированную работу ограничат 120 часами в год.

Мы должны защищать наших граждан, в том числе создавая условия для отдыха. Люди должны проводить время со своими семьями, заниматься воспитанием детей, а не выполнять прихоти работодателей, днюя и ночуя на работе, — сказал «Парламентской газете» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Работодатели могут эпизодически привлекать сотрудников к выполнению работ за пределами установленного времени. Сейчас в законодательстве нет ограничений по продолжительности ненормированной занятости.

Если законопроект примут, работодателям запретят привлекать сотрудников к работе сверх графика, длительность которой превышает 120 часов в год.