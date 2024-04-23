Минимальный размер оклада могут установить на уровне МРОТ

Сегодня депутаты внесут в Госдуму законопроект, который вернет в Трудовой кодекс положения о том, что размеры тарифных ставок и окладов не могут быть ниже МРОТ.

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» 16 апреля внесут в Госдуму законопроект с поправками в ТК. Документ предлагает установить минимальную тарифную ставку заработной платы не ниже одного МРОТ.

Сейчас предприятия позволяют себе задавать размеры тарифных ставок работников ниже минимального размера оплаты труда из-за того, что ч. 4 ст. 133 ТК утратила силу. В этой статье было сказано, что размеры тарифных ставок и окладов не могут быть ниже МРОТ. Об этом узнали «Известия».

В таких условиях без установления минимальных государственных гарантий вознаграждения за труд невозможно перейти к экономике высоких заработных плат, достойно оплачивать труд, воспитывать профессиональные, квалифицированные кадры, — говорится в законопроекте.

По данным на 3 апреля 2024 года, средняя зарплата в РФ составляет 73 тыс. рублей. Также Михаил Мишустин завил, что реальные доходы населения в 2023 году выросли на 5,6%, а номинальная зарплата увеличилась на 14%.