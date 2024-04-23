Госкомпании заказали у самозанятых товары и услуги на 2,2 млрд рублей

По итогам первого квартала 2024 года объем закупок компаний с государственным участием у самозанятых превысил 2,2 млрд рублей. За год этот показатель вырос на 160%, а число самозанятых, с которыми заключили договоры, в 1,5 раза — до 2,9 тыс. человек.

Регионами-лидерами по объему закупок у самозанятых стали Курская область, Москва, Санкт-Петербург, а также Московская и Свердловская области. Об этом сказано на сайте Корпорации МСП.

Распространение преференций, которые есть у малого и среднего бизнеса, на самозанятых упростило процедуры участия в закупках крупнейших заказчиков по 223-ФЗ и помогло обеспечить рост объема закупок у них, — сказал генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

Всего с 2019 года крупнейшие заказчики привлекли 14 тыс. самозанятых, с ними заключали договоры в рамках 223-ФЗ. Общая сумма контрактов превысила 14,7 млрд рублей, а средняя цена договора — 546 000 рублей.