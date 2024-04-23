Работодатели не могут уменьшать ставку мобилизованных сотрудников

За сотрудником, который отправился на военную службу в рамках мобилизации или по контракту, сохраняется рабочее место, поэтому работодатель не имеет права менять ставку.

Мобилизованному сотруднику нельзя уменьшать ставку по штатному расписанию. Об этом пишет Роструд со ссылкой на ст. 351.7 ТК.

Согласно закону, в случае призыва сотрудника на военную службу по мобилизации или при заключении им контракта, действие трудового договора приостанавливается на время службы.

Работодатель на основании заявления работника издает приказ о приостановлении действия трудового договора. К заявлению работника прилагается копия повестки о призыве на военную службу по мобилизации или уведомление федерального органа исполнительной власти о заключении с работником контракта о прохождении военной службы, — говорится в сообщении.

В этот период за работником сохраняется рабочее место, должность и ставка. Работодатель может заключить с другим сотрудником, который будет заменять мобилизованного, срочный трудовой договор.