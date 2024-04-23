Работодатели не могут уменьшать ставку мобилизованных сотрудников

Мобилизованному сотруднику нельзя уменьшать ставку по штатному расписанию. Об этом пишет Роструд со ссылкой на ст. 351.7 ТК.
Согласно закону, в случае призыва сотрудника на военную службу по мобилизации или при заключении им контракта, действие трудового договора приостанавливается на время службы.
Работодатель на основании заявления работника издает приказ о приостановлении действия трудового договора. К заявлению работника прилагается копия повестки о призыве на военную службу по мобилизации или уведомление федерального органа исполнительной власти о заключении с работником контракта о прохождении военной службы, — говорится в сообщении.
В этот период за работником сохраняется рабочее место, должность и ставка. Работодатель может заключить с другим сотрудником, который будет заменять мобилизованного, срочный трудовой договор.
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