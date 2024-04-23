Предпринимателей защитят от преследования за махинации с НДС

Бизнес опасается, что новая уголовная статья о бумажном НДС будет иметь широкое толкование, поэтому правительство конкретизировало состав преступления.

Правительство планирует конкретизировать нормы законопроекта, который вводит новую уголовную статью 173.3 для организаторов схем с бумажными НДС.

В проекте поправок говорится, что наказание возможно только для организаторов махинаций. Это коснется фирм-однодневок, которые продают фиктивные счета-фактуры для занижения налоговой базы.

Если сбыт и представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций принесли крупный ущерб, нарушителей накажут штрафом от 100 000 до 300 000 рублей или принудительными работами на срок до 4-х лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Предприниматели считают, что текст законопроекта можно толковать широко, а к ответственности могут привлечь и добросовестных бизнесменов.

Правительство исключило из поправок признак преступления — причинение ущерба — и конкретизировало уголовный состав, пишут «Ведомости».

Теперь ответственность будет наступать за представление в налоговую и сбыт заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций с использованием подставных лиц или персональных данных, которые были получены незаконным путем.