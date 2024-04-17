⚡️ Итоги дня: Red Wings меняют название, Wildberries теперь продает машины, а за неправильное обращение с навозом будут наказывать

Собрали интересные новости за 17 апреля в кратком дайджесте:
Маркетплейс Wildberries теперь будет продавать автомобили марки Chery. Заказ доставят к подъезду покупателя или ближайшему пункту выдачи заказов.
В мессенджере WhatsApp появились фильтры чатов для быстрого и удобного поиска нужных переписок. Всего было добавлено три фильтра: «Все», «Непрочитанные» и «Группы».
В России программу газификации расширят на садовые товарищества. Газовые сети бесплатно проведут до границ земельных участков СНТ, которые расположены вблизи газифицированных населенных пунктов.
Совет Федерации принял закон о штрафах за неправильное обращение с навозом и пометом. За неисполнение требований при хранении, транспортировке, обработке, переработке, реализации навоза и помета для должностных лиц будет штраф от 30 тыс. до 40 тыс. рублей. Для ИП он составит от 50 тыс. до 60 тыс. рублей, а для юрлиц — от 250 тыс. до 350 тыс. рублей.
Авиакомпания Red Wings сменит название на русское. Основной вариант нового наименования — «Рассвет».
В России снова появится Партия любителей пива. Ее организационный комитет соберется 22 апреля, после чего документы на регистрацию политического объединения будут поданы в Минюст России. Партия любителей пива (ПЛП) впервые была зарегистрирована в России в 1994 году, принимала участие в выборах в Государственную думу II созыва.
Центробанк хочет создать цифровую платформу для борьбы с мошенниками. Это позволит снизить активность злоумышленников в цифровых сервисах.
Вышел первый трейлер сериала «Игры» об Олимпиаде-80. Роль Леонида Брежнева будет исполнять Юрий Стоянов.
Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Комментарии8
а на заседаниях Партии любителей пива будут разгораться жесточайшие споры, что лучше: IPA или APA, стаут или портер, лагер или нефильтрованное))) Вот это интересно, конечно!
лучше бы партию Физкульт-ура создали) Ну честно, смотришь на наших мужчин и аж плакать охота от вида их пивных подушек безопасности ) причем даже в совсем юном возрасте
Была когда-то партия "Субтропическая Россия" с прекрасной программой.
Программы у них у всех прекрасные. Одна другой краше. Ни разу ни у одной партии и ни одного кандидата во всевозможные выборные должности не видел ничего плохого. Ну если только за исключением одного-двух предложений проскочивших скорее нечаянно в спешке.
а так - всё прекрасно, всё только для народа
чёт я такую не помню
Нее... у той самая лучшая.
Вот часть:
это просто шедевр!)
Это они видимо новостей из гейвропы насмотрелись. Теперь опасаются, что к зданию СФ недовольные навоз подвезут. Вот, заранее оборону приготовили )))))
Мдя...Совет Федерации (Федерального собрания Российской Федерации) законы не принимает, если что. На это (по закону опять же) есть другая часть Федерального собрания Российской Федерации.