⚡️ Итоги дня: Red Wings меняют название, Wildberries теперь продает машины, а за неправильное обращение с навозом будут наказывать

Собрали интересные новости за 17 апреля в кратком дайджесте:

Маркетплейс Wildberries теперь будет продавать автомобили марки Chery. Заказ доставят к подъезду покупателя или ближайшему пункту выдачи заказов.

В мессенджере WhatsApp появились фильтры чатов для быстрого и удобного поиска нужных переписок. Всего было добавлено три фильтра: «Все», «Непрочитанные» и «Группы».

В России программу газификации расширят на садовые товарищества. Газовые сети бесплатно проведут до границ земельных участков СНТ, которые расположены вблизи газифицированных населенных пунктов.

Совет Федерации принял закон о штрафах за неправильное обращение с навозом и пометом. За неисполнение требований при хранении, транспортировке, обработке, переработке, реализации навоза и помета для должностных лиц будет штраф от 30 тыс. до 40 тыс. рублей. Для ИП он составит от 50 тыс. до 60 тыс. рублей, а для юрлиц — от 250 тыс. до 350 тыс. рублей.

Авиакомпания Red Wings сменит название на русское. Основной вариант нового наименования — «Рассвет».

В России снова появится Партия любителей пива. Ее организационный комитет соберется 22 апреля, после чего документы на регистрацию политического объединения будут поданы в Минюст России. Партия любителей пива (ПЛП) впервые была зарегистрирована в России в 1994 году, принимала участие в выборах в Государственную думу II созыва.

Центробанк хочет создать цифровую платформу для борьбы с мошенниками. Это позволит снизить активность злоумышленников в цифровых сервисах.