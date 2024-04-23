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Государственные ведомства

Инспектор ФНС попала под суд за незаконный возврат налогов

Сотрудник налоговой незаконно вносила в базу ложные сведения о возврате невостребованных фиксированных платежей для иностранных граждан. Ущерб составил более 37 млн рублей.
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Лангепасский городской суд Югры заключил под стражу бывшего специалиста отдела учета налоговых обязательств по делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По версии следствия, в течение года налоговый инспектор неправомерно вносила в электронную базу ложные сведения на возврат невостребованных фиксированных платежей для иностранных граждан.

Эти действия привели к незаконному возврату налога на доходы физических лиц на сумму более 37 млн рублей, говорится в сообществе «Суды Югры» ВКонтакте.

Противоправные действия выявлены в ходе проведения служебной проверки. Женщина уволена с государственной службы в связи с утратой доверия, — сказано в сообщении.

Экс-инспектора уволили с госслужбы в связи с утратой доверия, а также на нее завели уголовное дело по ст. 286 УК за превышение должностных полномочий.

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Инспектор ФНС попала под суд за незаконный возврат налогов

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