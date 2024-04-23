Экс-менеджеры банка «Открытие» заплатят 107 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы взыскал больше 107 млрд рублей с компании «Открытие Холдинг» и с двух бывших топ-менеджеров банка Евгения Данкевича и Михаила Назарычева.

В такую сумму оценили убытки при первой санации банка «Траст», которую «Открытие» проводил в 2014-2017 годах.

По данным Федресурса, в марте 2024 года суд признал платеж в размере 910 млн рублей в пользу АО «Открытие Холдинг» недействительным. С экс-бенефициаров «Открытие Холдинга» солидарно взыскали больше 7,3 млрд рублей. Они допустили убытки по договору займа, который был заключен в 2015 году.

В декабре 2022 года владельцем банка «Открытие» стал ВТБ. Центробанк продал организацию за 352 млрд рублей. Это на 203 млрд меньше средств, которые регулятор вложил в санацию «Открытия».