При заблокированных налоговой счетах гендир оплачивал текущие расходы с р/с фирм, где он тоже гендир

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Тверской области в ходе реализации оперативных материалов выявили факт сокрытия денежных средств, предназначенных для уплаты налогов. В противоправной деятельности подозревается руководитель предприятия по изготовлению оборудования для пищевых производств.

По предварительным данным, в результате налоговой проверки была выявлена неуплата налогов и заблокированы счета фирмы. В обход наложенных ограничений директор оплачивал текущие расходы фирмы с расчетных счетов других организаций, директором которых он так же являлся. Общая сумма недоплаченных налогов составила не менее 4,5 млн рублей.

Проведены обыски по месту жительства подозреваемой и в офисе организации. Изъята финансово-хозяйственная документация и электронные носители информации.

МВД сообщает, что возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 199.2 УК — сокрытие денежных средств либо имущества организации или ИП, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов. Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.