К чему готовиться бизнесу, который работает с самозанятыми и ИП

С 1 марта 2024 года Минтруд начал мониторинг организаций и ИП по вопросу подмены трудовых договоров гражданскими договорами с самозанятыми. Научитесь грамотно составлять договоры и уменьшать риски.

Глава 13 закона № 565-ФЗ позволяет создавать в регионах специальные комиссии, которые вместе с ФНС и Рострудом с 1 марта 2024 года начали выявлять компании с нарушениями в оформлении трудовых отношений.

Минтруд утвердил приказ от 02.02.2024 № 40н с критериями отбора компаний и ИП для мониторинга. По самозанятым контрагентам ФНС передаст информацию в комиссию, если:

их более 10 человек ;

им платят более 20 000 в месяц в среднем;

они работают более 3 месяцев в среднем.

Также комиссии по нелегальной занятости получат от ФНС такую информацию:

о компаниях, где у 10 сотрудников зарплата меньше МРОТ и этих сотрудников – 10% от общего количества;

о компаниях, где зарплата на 35% меньше , чем среднеотраслевая;

о компаниях, применяющих ККТ.

Работать с самозанятыми можно и не опасаясь проверок. Хотите знать, как именно? Участвуйте в тренинге «Как составить идеальный договор с самозанятым. Готовимся к мониторингу Минтруда».

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Мониторинг нелегальной занятости: ФНС, Роструд, прокуратура, межведомственная комиссия.

Риски сотрудничества с самозанятыми. Признаки нелегальной занятости.

Признание договора с самозанятым трудовым договором.

Как правильно составить договор с самозанятым: условия договора, срок, закрывающие документы.

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