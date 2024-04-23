К чему готовиться бизнесу, который работает с самозанятыми и ИП

Глава 13 закона № 565-ФЗ позволяет создавать в регионах специальные комиссии, которые вместе с ФНС и Рострудом с 1 марта 2024 года начали выявлять компании с нарушениями в оформлении трудовых отношений.
Минтруд утвердил приказ от 02.02.2024 № 40н с критериями отбора компаний и ИП для мониторинга. По самозанятым контрагентам ФНС передаст информацию в комиссию, если:
их более 10 человек;
им платят более 20 000 в месяц в среднем;
они работают более 3 месяцев в среднем.
Также комиссии по нелегальной занятости получат от ФНС такую информацию:
о компаниях, где у 10 сотрудников зарплата меньше МРОТ и этих сотрудников – 10% от общего количества;
о компаниях, где зарплата на 35% меньше, чем среднеотраслевая;
о компаниях, применяющих ККТ.
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Мониторинг нелегальной занятости: ФНС, Роструд, прокуратура, межведомственная комиссия.
Риски сотрудничества с самозанятыми. Признаки нелегальной занятости.
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