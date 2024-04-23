Доверительные отношения между ИП и его бухгалтером обошлись предпринимателю в 20,6 млн рублей ущерба

Бухгалтер из Краснодарского края предстанет перед судом по обвинению в неправомерном обороте средств платежей и мошенничестве.

Следственное подразделение УМВД по Новороссийску завершило расследование уголовного дела по обвинению 40-летней местной жительницы в неправомерном обороте средств платежей и мошенничестве.

По данным следствия, обвиняемая, являясь бухгалтером индивидуального предпринимателя, в период с сентября 2013 по октябрь 2022 года вносила недостоверные сведения в документацию организации.

Она в течение нескольких лет, используя доверительные отношения с работодателем%

оформляла фиктивные сделки якобы с поставщиками сырья, списывая со счета фирмы на счета подставных лиц денежные средства в качестве оплаты;

без ведома владелицы фирмы заключила от ее имени 4 договора займа в кредитных организациях;

с целью обналичивания денежных средств изготовила 13 платежных поручений, в которых указала фиктивные основания о якобы предоставленных рекламных услугах.

На основании недостоверной информации о проделанной работе злоумышленница обналичила 475 000 рублей.

В результате противоправной деятельности обвиняемой ИП причинен ущерб на общую сумму 20,6 млн рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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