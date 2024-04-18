Госдума защитит трудовые права работников маркетплейсов

Работодатели скрывают трудовые отношения с сотрудниками маркетплейсов под договорами с самозанятыми. Из-за этого работники не получают отпускных и больничных.

Фракция «Справедливая Россия — За правду» просит премьер-министра Михаила Мишустина отрегулировать трудовые отношения работников маркетплейсов. Депутаты хотят защитить трудовые права людей, которые зарабатывают с помощью платформенной занятости.

Сейчас большинство таких сотрудников работают в качестве самозанятых и не получают ни отпускных, ни больничных. Они могут претендовать только минимальные пенсионные выплаты. Об этом пишет «Парламентская газета».

Мы сейчас готовим отдельный закон о платформенной занятости, который позволит этих людей защитить, который позволит им выплачивать отпускные, позволит им выплачивать больничные, позволит им обеспечить нормальную пенсию. Важно сейчас этот вопрос решить, — заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Также он добавил, что за договорами с самозанятыми скрываются фактические трудовые отношения с работниками маркетплейсов.