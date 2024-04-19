😕 Коллеги не понимают, как собственники бизнеса много лет могут не замечать, что их обманывает бухгалтер

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Бухгалтеру грозит до 10 лет лишения свободы. Ущерб ИП составил более 20 млн рублей.
Наши читатели, комментируя подобные новости, часто ставят под сомнение полную неосведомленность бизнесменов в финансовых вопросах.
Вот что пишут в ВК:
Чтобы обезопасить себя, бухгалтеры советуют получать визу руководителя на счетах на оплату, сохранять переписку в мессенджерах и электронной почте.
А вы оплачиваете счета только по устному распоряжению руководителя или у вас всегда есть письменные доказательства, что инициатива по оплате идет не от вас?
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Комментарии2
эцп на платежках бухгалтерская была? обычно на директора делается, странная история, либо ИП подставной, отмывочный
если это через токен, то возможно предположить, что бух завладела флешкой и тратит деньги право и налево
А если смс - то что? ИП неграмотный и читать не умеет, куда идет платеж и в какой сумме?