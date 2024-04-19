😕 Коллеги не понимают, как собственники бизнеса много лет могут не замечать, что их обманывает бухгалтер

В Краснодарском крае будут судить бухгалтера, которая тратила деньги со счета ИП, обналичивала, оплачивала счета за якобы материалы, брала кредиты на имя бизнесмена. Но наши читатели, коллеги-бухгалтеры недоумевают — как так?

Об этом уголовном деле мы рассказывали тут. Обсуждение идет в нашей группе ВКонтакте. Присоединяйтесь!

Бухгалтеру грозит до 10 лет лишения свободы. Ущерб ИП составил более 20 млн рублей.

Наши читатели, комментируя подобные новости, часто ставят под сомнение полную неосведомленность бизнесменов в финансовых вопросах.

Вот что пишут в ВК:

Чтобы обезопасить себя, бухгалтеры советуют получать визу руководителя на счетах на оплату, сохранять переписку в мессенджерах и электронной почте.

А вы оплачиваете счета только по устному распоряжению руководителя или у вас всегда есть письменные доказательства, что инициатива по оплате идет не от вас?

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