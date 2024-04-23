⏰ Приближается срок сдачи декларации по УСН за 2023 год для ИП

Организации уже сдали декларацию по УСН за 2023 год, а срок ее сдачи для ИП – на следующей неделе.

Актуальная форма декларации по УСН и порядок ее заполнения – здесь.

Кстати, теперь ИП могут сдавать декларацию через личный кабинет. Для этого нужна квалифицированная электронная подпись. Сформировать отчет можно бесплатно в программе «Налогоплательщик ЮЛ». Оттуда в личный кабинет надо выгрузить файл в формате XML.

ИП на УСН «доходы» сам решает, как для уменьшения налога ему распределять взносы по строкам 140 -143. Пример расчета смотрите здесь.

Чтобы в декларации правильно прошло уменьшение налога на взносы, надо правильно заполнить строку 102. Там указывают признак – были сотрудники или нет.

Порядок заполнения декларации по УСН «доходы» мы разбирали здесь (+ образец).

Декларация по УСН «доходы минус расходы» – здесь.